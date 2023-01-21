Moskova'da hava savuna tatbikatı: Binaların tepelerine S-300 sistemleri yerleştirildi

Açıklamada, "Uçak ve balistik füzeleri simüle eden hedeflerin tespitinin ardından uçaksavar birimleri elektronik füze fırlatmaları gerçekleştirdi. Savaş tatbikatında toplamda 150'den fazla asker, 30'dan fazla silah ve askeri özel ekipmanlar yer aldı" denildi.

PUTİN'İN KONUTUNA PANTSİR YERLEŞTİRİLDİ

Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırıların ardından Ukrayna ordusunun misillemelerine karşı önlemler alan Rusya son olarak kritik kamu ve idari binaların çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirmişti.