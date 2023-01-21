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    • Dünya
    • 21.01.2023 23:13
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    • 21.01.2023 23:18
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    Moskova'da hava savuna tatbikatı: Binaların tepelerine S-300 sistemleri yerleştirildi

    Ukrayna'da şiddetli çatışmaların sürdüğü bir dönemde, Moskova'da idari binalara S-300 hava savunma sistemi kurulduğuna dair ortaya çıkan görüntüler büyük merak konusu olmuştu. Muhtemel saldırılara karşı önlem olarak yorumlanan hazırlıklar için gerçek dışı iddialar dahil birçok ihtimal dile getirilmişti. Rusya'dan yapılan açıklamada askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını önlemek adına tatbikat gerçekleştiği belirtildi.

    AJANSLAR
    Moskova’da hava savunma tatbikatı yapıldı

    Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'daki idari binalara S-300 hava savunma sistemleri kurulduğuna dair ortaya çıkan görüntülerin ardından tatbikatlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

    HEDEF: HAVA SALDIRILARINI PÜSKÜRTMEK
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutu ve Rusya Savunma Bakanlığı binası üzerine S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırıldığına dair sosyal medyada çıkan görüntülerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

    Bakanlık stratejik noktalarda S-300 hava savunma sistemleriyle tatbikatlar yapıldığını aktararak, "Moskova Bölgesi'nde, önemli askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmek için Batı Askeri Bölgesi Uçaksavar Füze Tugayı personeli ile tatbikat düzenlendi.

    TATBİKAT PLANI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI
    S-300 uçaksavar füze sistemlerinin bataryaları tatbikat alanına ilerletildi. İlerleme sırasında askerler oluşturulan sahte sabotaj grubunun askeri konvoya düzenlediği saldırıyı geri püskürttü.

    Saldırıdan kurtulmayı başaran konvoy ilerleyişine devam etti. Batarya birimleri ve kompleksleri çatışma alanlarına yerleştirilerek görevlerine başladı" ifadeleri kullanıldı.

    ELEKTRONİK FÜZE FIRLATMALARI GERÇEKLEŞTİ
    Açıklamanın devamında stratejik hedeflere ulaşan askeri birimlerin elektronik ortamda belirlenen hedefleri füzelerle vurduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Uçak ve balistik füzeleri simüle eden hedeflerin tespitinin ardından uçaksavar birimleri elektronik füze fırlatmaları gerçekleştirdi. Savaş tatbikatında toplamda 150'den fazla asker, 30'dan fazla silah ve askeri özel ekipmanlar yer aldı" denildi.

        PUTİN'İN KONUTUNA PANTSİR YERLEŞTİRİLDİ
        Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırıların ardından Ukrayna ordusunun misillemelerine karşı önlemler alan Rusya son olarak kritik kamu ve idari binaların çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirmişti.

        Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova dışında bulunan Novo-Ogaryovo'daki konutunun bahçesine de Pantsir yerleştirildi.

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