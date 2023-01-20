CIA Direktörü William J. Burns'ten Ukrayna'ya sır ziyaret! Gizlice gitti Zelenskiy'le masaya oturdu

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılını doldurmak üzere. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin, ülkesine daha çok silah yardımı yapılmasına yönelik çabaları sonunda meyvelerini vermeye başladı.
ABD'DEN YENİ DESTEK PAKETİ
ABD geçtiğimiz günlerde zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini de içeren toplam 2,5 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.
İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda ve Slovakya da dün düzenledikleri bir toplantı ile Kiev'e daha çok destek vereceklerini duyurdular.
Fransa ve İngiltere halihazırda Ukrayna'ya tank gönderme sözü verirken bugün benzer bir kararın da Almanya'dan gelmesi bekleniyor.
ABD HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERİYOR
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya gönderilecek yeni paket içerisinde, 59 Bradley zırhlı araç, 90 Stryker personel taşıyıcı ve Avenger hava savunma sistemlerinin yer aldığını duyurdu.
Pentagon yeni yardımların, etkisini artıran Rus hava saldırılarını savuşturmaya yardımcı olmasının beklendiğini duyurdu ve ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya 26,7 milyar dolarlık destek sağladığı vurgulandı.