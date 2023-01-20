CIA Direktörü William J. Burns'ten Ukrayna'ya sır ziyaret! Gizlice gitti Zelenskiy'le masaya oturdu

ABD'DEN YENİ DESTEK PAKETİ

ABD geçtiğimiz günlerde zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini de içeren toplam 2,5 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.

İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda ve Slovakya da dün düzenledikleri bir toplantı ile Kiev'e daha çok destek vereceklerini duyurdular.

Fransa ve İngiltere halihazırda Ukrayna'ya tank gönderme sözü verirken bugün benzer bir kararın da Almanya'dan gelmesi bekleniyor.