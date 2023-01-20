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    • Dünya
    • 20.01.2023 12:07
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    • 20.01.2023 12:07
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    CIA Direktörü William J. Burns'ten Ukrayna'ya sır ziyaret! Gizlice gitti Zelenskiy'le masaya oturdu

    Son dakika haberi | Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta 2'nci yıla doğru gidilirken, ABD'li The Washington Post gazetesi flaş bir iddia ortaya attı. CIA Direktörü William J.Burns'ün geçtiğimiz hafta gizlice Kiev'e gittiği ve burada Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiği iddia edildi. Rusya'dan ise gizli görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

    CIA’dan Ukrayna’ya sır ziyaret! Gizlice gitti masaya oturdu

    24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılını doldurmak üzere. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin, ülkesine daha çok silah yardımı yapılmasına yönelik çabaları sonunda meyvelerini vermeye başladı.

    ABD'DEN YENİ DESTEK PAKETİ
    ABD geçtiğimiz günlerde zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini de içeren toplam 2,5 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.

    İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda ve Slovakya da dün düzenledikleri bir toplantı ile Kiev'e daha çok destek vereceklerini duyurdular.

    Fransa ve İngiltere halihazırda Ukrayna'ya tank gönderme sözü verirken bugün benzer bir kararın da Almanya'dan gelmesi bekleniyor.

    ABD HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERİYOR
    ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya gönderilecek yeni paket içerisinde, 59 Bradley zırhlı araç, 90 Stryker personel taşıyıcı ve Avenger hava savunma sistemlerinin yer aldığını duyurdu.

    Pentagon yeni yardımların, etkisini artıran Rus hava saldırılarını savuşturmaya yardımcı olmasının beklendiğini duyurdu ve ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya 26,7 milyar dolarlık destek sağladığı vurgulandı.

        ZELENSKİ İLE CIA ARASINDA GİZLİ GÖRÜŞME
        Ukrayna'ya destek açıklamaları peş peşe gelirken, The Washington Post gazetesi ortaya çok konuşulacak bir iddia attı.

        Gazetenin iddiasına göre, ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili CIA Direktörü William J. Burns'ün Ukrayna lideri Zelenski ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.



        GEÇTİĞİMİZ HAFTA GİZLİCE KİEV'E GİTTİ, RUSYA'YA İLİŞKİN İSTİHBARATLARI ANLATTI
        Gazete Burns'ün geçtiğimiz hafta gizlice Kiev'e gittiğini yazdı.

        Burns burada Ukraynalı lider ile Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlar ve planladığı saldırılara ilişkin ABD istihbaratlarını paylaştı.

        Sır gibi saklanan toplantıda Zelenski, ABD ve Batı'dan gelen yardımlarla ilgili endişelerini paylaştı. Burns ABD'nin desteklerini sürdürmeyi planladığını belirtti ancak bir noktada bu yardımların zorlaşacağını vurguladı.

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