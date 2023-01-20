ABD Başkanı Biden'dan dünyayı şoke eden "gizli belge" açıklaması: "Pişman değilim"

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER YAYINLAMIŞTI

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı gizli belgeler ile dertten kurtulmuyor. Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunmasının yankıları sürerken ABD basını çarpıcı görüntülere ev sahipliği yapmıştı. Biden'ın yeni gizli belgelerin bulunduğu Delaware'deki evinin görüntüsü Fox News tarafından yayınlandı.

Biden'ın malikanesinin 2019'da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı ve konutun Gizli Servis tarafından korunmadığı ortaya çıktı.