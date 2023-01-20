Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.01.2023 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2023 09:38
    ABONE OL

    ABD Başkanı Biden'dan dünyayı şoke eden "gizli belge" açıklaması: "Pişman değilim"

    ABD Başkanı Joe Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." dedi. Geçtiğimiz günlerde Biden'in evinin fotoğraflarını paylaşayan ABD basını söz konusu kareleri 'skandalın fotoğrafı' olarak servis etmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Biden’dan şoke eden gizli belge açıklaması!

    ABD Başkanı Joe Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği California'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.

    Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor." diyerek tepki gösterdi.

    Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.

    Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." şeklinde konuştu.

        ÇARPICI GÖRÜNTÜLER YAYINLAMIŞTI
        ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı gizli belgeler ile dertten kurtulmuyor. Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunmasının yankıları sürerken ABD basını çarpıcı görüntülere ev sahipliği yapmıştı. Biden'ın yeni gizli belgelerin bulunduğu Delaware'deki evinin görüntüsü Fox News tarafından yayınlandı.

        Biden'ın malikanesinin 2019'da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı ve konutun Gizli Servis tarafından korunmadığı ortaya çıktı.

        ABD basını gizli belgeler bu evdeyken kimse tarafından korunmadığını yazdı. Söz konusu kareler 'skandalın fotoğrafı' olarak nitelendirildi.

        Fox News tarafından çekilen görüntülerde evin girişinde bir bekçi kulübesi olduğu görülürken bu yapının bakımsızlığı uzun süredir orada kimsenin bulunmadığına işaret ediyor.

        Yetkililer evde Gizli Servis mevcudiyetinin bulunmamasının normal olduğunu belirtiyor. Zira fotoğrafın çekildiği dönem Başka Yardımcılığı görevi sona eren Biden'a tahsis edilen korumaların büyük bölümü yeni görevlere atanmıştı.

        Bir dönem Gizli Servis tarafından korunan evde gizli belgelerin bulunması ve buranın yıllarca korumasız bir konumda olması Biden'ın hatası olarak görülüyor.

            BEYAZ SARAY'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
            Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söylemişti.

            Biden'ın kendi ekibi tarafından yapılan aramada, kütüphanede bulunduğu söylenen 6 sayfalık evrak derhal ulusal arşivlere iade edildi. Bu üçüncü keşifteki evraklar da Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma.

            Başkanın özel danışmanı Richard Sauber ise belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizmişti.

            ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
            Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

            Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor.

                TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
                Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu.

                Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başörtüsü çözümüne ’sapkınlık’ şartı
                Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan dünyayı şoke eden "gizli belge" açıklaması: "Pişman değilim"
                    SON DAKİKA