Yunanistan havlu attı! Şikayet mektubu da işe yaramadı: Türkiye er ya da geç F-16'ları alacak

Türkiye'nin ABD'den almak için görüşmeler yaptığı F-16 meselesi yine Yunanistan'ın manşetlerini süsledi. ABD'nin satışa yönelik açıklamalarının olumlu olmasının ardından iyice panikleyen Yunan basınında açıklamalara yer veren eski Yunan komutan "Türkiye er ya da geç F-16'ları alacak" açıklamasında bulundu.
YENİDEN MANŞETLERDE
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim birkaç aydır devam ederken, Yunanistan'ın gündem sıklıkla Türkiye'nin ABD'den almaya hazırlandığı F-16'lar.
Uzun süredir Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in "F-16 satışına onay vermeyeceğim" açıklamalarıyla yüreğine su serpilen Yunanistan, geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen F-16'lara yeşil ışık açıklamasının ardından konuyu yeniden manşetlerine taşımaya başladı.
ENİNDE SONUNDA ALACAK
Hemen hemen her gün F-16'ların gündemde olduğu Yunan basınına konuşan Eski Genelkurmay Başkanı ve Evros 4. Ordu Kolordu eski komutanı Georgios Kampas, Türkiye'nin eninde sonunda yeni F-16'ları alacağını ifade etti.