Yunanistan havlu attı! Şikayet mektubu da işe yaramadı: Türkiye er ya da geç F-16'ları alacak

TÜRKİYE ÖNEMLİ ORTAK

Nitekim itirazların bir çözüm olmadığı da geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen açıklamalar ortaya konulmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kongrede Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara ilişkin, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır." demişti.