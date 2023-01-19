Ukrayna’da düşen helikopter sonucu İçişleri Bakanı Monastırskiy ile birlikte 18 kişi öldü

Rusya-Ukrayna savaşında son 15 gün içinde ard arda önemli gelişmeler yaşandı. Önce Kiev yönetimi, Rus karargahına füze attı. 400 Rus askerinin öldüğü açıklandı. Ardından Moskova misilleme yaptı. Ukraynalı 600 askeri öldürdüklerini vurguladı. Şimdi de şüpheli şekilde bir helikopter kazası yaşandı. Dün Eurocopter EC225 Super Puma helikopter, Kiev'den havalandı. 45 kilometre uzaktaki çatışma bölgesine giderken aniden irtifa kaybederek bir ana okulunun üzerine çakıldı. Çıkan yangında 3'ü çocuk 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12'si çocuk 36 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kazada İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ile birlikte, yardımcısı Evgeniy Enin ve sekreteri Yura Lubkoviç'in de öldüğü anlaşıldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, "Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliği kurallarının ihlali mi olduğunu yakında öğreneceğiz" ifadesini kullandı.

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