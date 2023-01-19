İngiliz The Economist'ten skandal Türkiye manşeti! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı analizle Türkiye'nin dış politikadaki etkilsine yer veren İngiltere'nin Londra merkezli The Economist dergisi, Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından skandal bir habere imza attı.
SKANDAL MANŞET: "TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞÜN EŞİĞİNDE OLABİLİR"
Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın gölgesinin yer aldığı skandal görseli manşetine taşıyan gazete haberinin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı ve Türk demokrasisini hedef aldı.
Sosyal medyadan paylaşılan haberde, "Kusurlu bir demokrasi, tam gelişmiş bir otokrasiye dönüşebilir. Türkiye, giderek istikrarsızlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde felaketin eşiğinde" şeklinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verildi.