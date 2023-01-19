İngiliz The Economist'ten skandal Türkiye manşeti! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar



TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Türkiye NATO'nun ikinci silahlı kuvvetlerine sahip olduğuna yer verilen haberin girişinde, "Özellikle savaşın kavurduğu Suriye'de, çalkantılı bir mahallede çok önemli bir rol oynuyor. Batı Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de ve son zamanlarda Afrika'da artan bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce Karadeniz'de ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında önemlidir; geçen yıl aç bir dünyaya daha fazla Ukrayna tahılının gönderilmesine izin veren bir anlaşmaya aracılık etti." denildi.



Türkiye'ye karşı yıllardır devam eden ekonomik saldırılara, küresel pandemi krizine rağmen ihracatında artan rakamları görmezden gelen gazete, Başkan Erdoğan'ın uluslaralarası alanda sergilediği tarihi başarıları küçümseyerek skandal ifadelerle Türk demokrasisini hedef aldı. Haberde, "Dolayısıyla dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını öne sürdüğü Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Hele ki, giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanının yönetimindeki ülke, felaketin eşiğinde olduğundan beri. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." ifadeleri kullanıldı.