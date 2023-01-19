Fransa'da emeklilik krizi büyüyor: Milyonlarca çalışan sokağa iniyor

Maaş zammı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hemşireler de ilerleyen günlerde ülke çapında grev yapacak.

İSPANYA

İspanya'da eylülde başlayan hayat pahalılığıyla bağlantılı grevler ve gösteriler, kasımda da devam etti.

Ülkede 3 kez ikili hanelere çıkan yüksek enflasyona karşı İspanya'nın iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT, 3 Kasım'da başkent Madrid'de büyük bir gösteri düzenleyerek işçilerin, maaşlarına zam yapılmaması halinde eylemlerini artıracaklarını açıkladı.

Taşımacılık sektöründeki kamyoncular, enerji fiyatlarındaki artışlara bir kez daha dikkati çekerek 14-15 Kasım'da greve gitti. Kamyoncular, kendi içlerinde yeterli desteği bulamadıkları için eylemlerini ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.