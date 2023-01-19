Fransa'da emeklilik krizi büyüyor: Milyonlarca çalışan sokağa iniyor

Fransa'da büyük bir emeklilik krizi yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını yukarı çeken yasa tasarısına karşı çıkan Fransız halkı, bugün ülke genelinde greve gidiyor.
EMEKLİLİK YAŞI 64'E YÜKSELECEK
Macron'un destek verdiği emeklilikle ilgili yeni reform programı, Fransız halkının büyük tepkisine neden oldu.
Fransız parlamentosundan geçmesi beklenen yeni yasa tasarısıyla birlikte ülkede emeklilik yaşı 62'den 64'e yükselecek.
ÖLENE KADAR ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ
Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Elisabeth Borne tarafından kamuoyuna duyurulan yasa tasarısına göre 2027 yılından itibaren Fransa'da emekli olabilmek için 42 yerine 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Yasa tasarısına, yapılan anketlere göre halkın yüzde 68'i tarafından karşı çıkılıyor.
Macron hükümetine yakın olarak görülen sendikalar dahil tüm sendikalar, yasa tasarısına itiraz ediyor.
"Ölene kadar çalışmak istemiyoruz" söylemiyle tasarıya itiraz eden Fransa halkı, bugün sendikalar öncülüğünde ülke genelinde büyük çaplı bir grev başlatıyor.