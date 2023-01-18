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    • Dünya
    • 18.01.2023 11:24
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    • 18.01.2023 12:29
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    Son dakika: Kiev'de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyn öldü

    Son dakika haberi... Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna adına bilanço ağırlaşıyor. Kiev'de yaşanan helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyn'in da aralarında bulunduğu 18 kişi öldü. Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, yaralı sayısının ise 15’i çocuk olmak üzere 29’a yükseldiğini duyurdu. Olayın kaza mı, yoksa Rusya tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj mı olduğu araştırılıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliğinin ihlali mi yakında öğreneceğiz." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Kiev’de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü

    Son dakika haberleri… Ukrayna polisi, bugün sabah saatlerinde Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bir okula helikopter düştüğünü ve helikopterde bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin ve Müsteşar Yurii Lubkovych'in öldüğünü duyurdu.

    Meydana gelen kazada helikopterde bulunan 18 kişi öldü.

    Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden gelen açıklamalara dayandırılan habere göre; Brovary kentinde düşen helikopterde ölenlerin içerisinde, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de olduğu açıklandı.

    Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky

    BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU
    Ukrayna Belediye Başkanı Oleg Kuleba, helikopterin bir bakımevinin yanına isabet ettiğini belirtti.

        Kiev bölgesi bölgesel devlet idaresi başkanı Oleksiy Kuleba, helikopter kazasının bir anaokulu ve bir konut binasının yakınında meydana geldiğini belirtti. Kazanın ardından bir patlama sesi duyuldu ve büyük bir yangın çıktı.

        10'u çocuk 22 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Tüm yetkililer ve sağlık ekipleri bölgede çalışıyor. Olay yeri incelemesi devam ediyor.

        İLK AÇIKLAMA GELDİ
        Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliğinin ihlali mi yakında öğreneceğiz." denildi.

        RUSYA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
        Rus ve Ukrayna kuvvetleri, işgalin ilk aşamalarında, Rusya birlikleri geri çekilene kadar Brovary'nin kontrolü için savaşmıştı.

            Rusya'dan olayla ilgili bir yorum gelmedi ve Ukraynalı yetkililer o sırada bölgede herhangi bir Rus saldırısının olduğuna dair bilgi paylaştı.

            KAYITSIZ KALACAKLARDIR
            Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

            Tokmakoğlu, "Bu konuyu inceleme fırsatımız olmadı. Çünkü kaynaklar yeterince delil ortaya koyamıyor. Sadece görüntüler var. Sanıyorum şu anda orada puslu bir görüntü söz konusu. Ama yine de ihtiyatlı konuşmamız gerekiyor. İçişleri Bakanının kullanmış olduğu helikopterin ne kadar sağlıklı olduğu bakımlarının nasıl yapıldığı veya bununla ilgili olarak oradaki uçuş şartlarının ne olduğu konusunda fikir beyan edebilmemiz için daha somut bilgilere ihtiyacımız var. Kaynaklar kaza açıklaması yapıyor ise bu çerçevede hareket etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

            SÜRECİ NASIL ETKİLER?
            Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Gürsel Tokmakoğlu, "Bir kaza ise bunun savaşla ilgili olan yorumunu birleştirerek işte iyi veya kötü oldu şeklinde işaret edecek bir Rus yetkilinin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Kaza meydana geldiyse kesinlikle kayıtsız kalacaklardır. Buna dair bir açıklamayı bile beklemiyorum açıkçası." dedi.

            Rusya Ukrayna savaşının son durumuna da değinen Gürsel Tokmakoğlu, "Propagandaya dönüştürülürse ancak ona cevap vereceklerdir diye düşünüyorum. Savaşın seyrini doğrudan etki etmeyeceğini söylemem gerekiyor." şeklinde konuştu.

            ZELENSKİY HEDEF OLUR MU?
            A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, helikopter kazası hakkında "Şu anda Kiev yönetiminin açıklamasını bekliyoruz. Kazaya ya da saldırıya ilişkin bir bilgi bekliyoruz. Bir açıklama yok." dedi.

            Ukrayna İçişleri Bakanı'nın öldüğü kaza hakkında konuşan Sali, "Rusya'dan bir açıklama var Rusya bununla ilgili değil genel bir açıklama yapmış belki de bir açıklamanın hazırlığı niteliğinde olabilir. 'Biz Ukrayna'da bizi tehdit eden bütün unsurları hedef alırız onlara izin vermeyiz' şeklinde bir açıklama var. Herhangi bir şeye refere edilmeyen bir açıklama bu." şeklinde konuştu.

                A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, gelişmelerin devamında "Zelenskiy'e yönelik olaylar olur mu olmaz mı?" sorusuna da cevap verdi.

                Sali yaptığı açıklamada, "Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın verdiği en büyük kayıplardan birisi. İçişleri Bakanı düzeyinde birinin hayatını kaybetmesi savaş ortamında önemli bir gelişme. Acaba bakanlara yönelik yeni saldırılar ya da Zelenskiy'e yönelik olaylar olur mu olmaz mı?" ifadelerine yer verdi." ifadelerine yer verdi.

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                Haberler Dünya Son dakika: Kiev'de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyn öldü
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