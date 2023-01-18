Son dakika: Kiev'de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyn öldü

Tokmakoğlu, "Bu konuyu inceleme fırsatımız olmadı. Çünkü kaynaklar yeterince delil ortaya koyamıyor. Sadece görüntüler var. Sanıyorum şu anda orada puslu bir görüntü söz konusu. Ama yine de ihtiyatlı konuşmamız gerekiyor. İçişleri Bakanının kullanmış olduğu helikopterin ne kadar sağlıklı olduğu bakımlarının nasıl yapıldığı veya bununla ilgili olarak oradaki uçuş şartlarının ne olduğu konusunda fikir beyan edebilmemiz için daha somut bilgilere ihtiyacımız var. Kaynaklar kaza açıklaması yapıyor ise bu çerçevede hareket etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

SÜRECİ NASIL ETKİLER?

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Gürsel Tokmakoğlu, "Bir kaza ise bunun savaşla ilgili olan yorumunu birleştirerek işte iyi veya kötü oldu şeklinde işaret edecek bir Rus yetkilinin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Kaza meydana geldiyse kesinlikle kayıtsız kalacaklardır. Buna dair bir açıklamayı bile beklemiyorum açıkçası." dedi.