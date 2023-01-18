Son dakika: Kiev'de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyn öldü

Son dakika haberleri… Ukrayna polisi, bugün sabah saatlerinde Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bir okula helikopter düştüğünü ve helikopterde bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin ve Müsteşar Yurii Lubkovych'in öldüğünü duyurdu.
Meydana gelen kazada helikopterde bulunan 18 kişi öldü.
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden gelen açıklamalara dayandırılan habere göre; Brovary kentinde düşen helikopterde ölenlerin içerisinde, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de olduğu açıklandı.
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky
BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU
Ukrayna Belediye Başkanı Oleg Kuleba, helikopterin bir bakımevinin yanına isabet ettiğini belirtti.