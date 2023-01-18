Son dakika: Kiev'de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyn öldü

Son dakika haberleri… Bugün sabah saatlerinde Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bir anaokulu yakınan helikopter düştü ve helikopterde bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin ve Müsteşar Yurii Lubkovych' öldü.
KIEV'DE HELİKOPTER FACİASI!
Ukrayna'nın Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına düşen helikopter alev alarak küle döndü.
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden gelen açıklamalara göre; Brovary kentinde düşen helikopterde 18 kişi öldü. Ölenlerin içerisinde, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de olduğu açıklandı.
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky
BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU
Ukrayna Belediye Başkanı Oleg Kuleba, helikopterin bir anaokulunun yanına düştüğünü belirtti.