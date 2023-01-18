Greta Thunberg'in yeni oyunu! Alman polisiyle verdiği poz ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg, çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alındı.
Küreselciler tarafından parlatılan TIME dergisi tarafından geçmişte kapak yapılan İsveçli "iklim aktivisti" Greta Thunberg ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
GRETA THUNBERG'IN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Thunberg'in gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştü.
Görüntülerde, polisin Thunberg'le şakalaştığı ve polisle birlikte poz verdiği görüldü. Görüntüler Thunberg'in gözaltına alınmasının bir 'kurgu' olduğu yorumlarına sebep oldu.
DAHA ÖNCE DE KURGU POZ VERMİŞTİ
Öyle ki Greta Thunberg geçtiğimiz yıllarda da benzer bir kurgu poza imza atmıştı.
Almanya'dan İsveç'e seyahat ettiği trende yer bulamadığı için eşyalarının üzerinde oturduğunu söyleyen Greta Thunberg'in aslında birinci sınıf kompartımanında bileti olduğu ortaya çıkmıştı.