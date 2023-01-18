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    • Dünya
    • 18.01.2023 23:16
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    • 18.01.2023 23:43
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    Greta Thunberg'in yeni oyunu! Alman polisiyle verdiği poz ortaya çıktı

    Küreselci emeller doğrultusunda parlatılan Greta Thunberg'in yeni bir oyunu daha ortaya çıktı! Almanya'nın Lützerath kentinde genişletilmek istenen maden sahasını işleten şirketi protesto etmek için gösteri düzenlerken gözaltına alınan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Thunberg'in polisle poz vererek güldüğü görüldü.

    takvim.com.tr
    Yine film fırıldak

    Geçtiğimiz gün Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg, çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alındı.

    Küreselciler tarafından parlatılan TIME dergisi tarafından geçmişte kapak yapılan İsveçli "iklim aktivisti" Greta Thunberg ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    GRETA THUNBERG'IN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Thunberg'in gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştü.

    Görüntülerde, polisin Thunberg'le şakalaştığı ve polisle birlikte poz verdiği görüldü. Görüntüler Thunberg'in gözaltına alınmasının bir 'kurgu' olduğu yorumlarına sebep oldu.

    DAHA ÖNCE DE KURGU POZ VERMİŞTİ
    Öyle ki Greta Thunberg geçtiğimiz yıllarda da benzer bir kurgu poza imza atmıştı.

    Almanya'dan İsveç'e seyahat ettiği trende yer bulamadığı için eşyalarının üzerinde oturduğunu söyleyen Greta Thunberg'in aslında birinci sınıf kompartımanında bileti olduğu ortaya çıkmıştı.

        Alman demir yolu devi Deutsche Bahn yaptığı açıklamada "Sevgili Greta biz demir yolu çalışanlarını iklim değişikliğine karşı mücadelede desteklediğin için teşekkürler. Geçtiğimiz cumartesi günü ICE 74 tipi trende seyahat etmenden memnuniyet duyduk. Yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışıyor. Birinci sınıf kompartımanındaki koltuğunda ekibimiz tarafından ne kadar dostça ve uzmanca ilgilenildiğini de yazsaydın daha iyi olurdu." ifadelerine yer vermişti.

        TIME YILIN KİŞİSİ SEÇMİŞTİ
        ABD merkezli TIME dergisinin 2019 yılının kişisi seçtiği İsveçli iklim aktivisit Greta Thunberg, İsveç parlamentosu önünde başlattığı iklimle mücadele temalı eylemlerle dünya çapında büyük ün elde etmişti.

        ARKASINDA SOROS VAR
        Greta Thunberg'in arkasında Macar Yahudi'si George Soros'un olduğu ortaya çıkmıştı. İddiayı yazan İsveç basını, "Soros'un oldugu hiç bir sivil hareket masum değildir. Bundan sonra bu kızın çağrılarını asla desteklemem. Soros kim bilir kaç menfaatle bu kiz üzerinden Ülkelere elini sokuyordur." diye yazmıştı.
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