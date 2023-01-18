Greta Thunberg'in yeni oyunu! Alman polisiyle verdiği poz ortaya çıktı

DAHA ÖNCE DE KURGU POZ VERMİŞTİ

Öyle ki Greta Thunberg geçtiğimiz yıllarda da benzer bir kurgu poza imza atmıştı.

Almanya'dan İsveç'e seyahat ettiği trende yer bulamadığı için eşyalarının üzerinde oturduğunu söyleyen Greta Thunberg'in aslında birinci sınıf kompartımanında bileti olduğu ortaya çıkmıştı.