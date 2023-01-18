Almanya'da bir cenaze yakma skandalı daha! Abdulkadir Sargın'dan sonra bu kez de Feridun Esad'ın cenazesini yaktılar! Soru önergesinde ortaya çıktı

ABLASI AYNI ŞEHİRDE YAŞIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Güleç, "Mutlaka komşularına veya camiye hangi dine mensup olduğunu sormalıydılar ya da oturduğu bölgedeki camiye haber vermeliydiler. İsminden yabancı olduğunu anlamamaları mümkün değil.