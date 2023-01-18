Almanya'da bir cenaze yakma skandalı daha! Abdulkadir Sargın'dan sonra bu kez de Feridun Esad'ın cenazesini yaktılar! Soru önergesinde ortaya çıktı

Dortmund kentinde yaşayan ve evinde ölen Feridun Esad'ın (50) cesedi polis tarafından iki gün sonra bulundu. Polis, cenaze için Esad'ın 2 yıl önce ölen annesine mektup yazdı. Mektuba cevap alınamayınca cenaze yakıldı. 19 Aralık günü gerçekleşen skandal, Esad'dan arkadaşlarının haber alamaması üzerine ortaya çıktı. Arkadaşları Dortmund Belediye Meclisi Üyesi Emre Güleç'e durumu anlattı.
SORU ÖNERGESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Huckarde DİTİB Birliği Osman Gazi Camisi Başkanı da olan Güleç, duruma ilişkin belediyeye soru önergesi verdi. Yazışmalarından sonra cenazenin yakıldığı öğrenen Güleç, "Esad'ın Dortmund'daki annesine mektup yazılmış.
Cevap alınamaması ve kayıtlarda dini aidiyetini belirten ibare bulunmaması üzerine cenazeyi yakma kararı almışlar. Yetkililerin duyarsızlığı duruma sebep oldu" dedi.