ABD bu kare ile çalkalandı! Joe Biden'ın gizli belge skandalında flaş gelişme

ABD basını gizli belgeler bu evdeyken kimse tarafından korunmadığını yazdı. Söz konusu kareler 'skandalın fotoğrafı' olarak nitelendirildi.

Fox News tarafından çekilen görüntülerde evin girişinde bir bekçi kulübesi olduğu görülürken bu yapının bakımsızlığı uzun süredir orada kimsenin bulunmadığına işaret ediyor.