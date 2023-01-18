ABD bu kare ile çalkalandı! Joe Biden'ın gizli belge skandalında flaş gelişme

ABD'de gündem Başkan Joe Biden... ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı gizli belgeler ile dertte.
Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunmasının yankıları sürerken ABD basını çarpıcı görüntülere ev sahipliği yaptı.
Biden'ın yeni gizli belgelerin bulunduğu Delaware'deki evinin görüntüsü Fox News tarafından yayınlandı.
Biden'ın malikanesinin 2019'da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı ve konutun Gizli Servis tarafından korunmadığı ortaya çıktı.
ABD basını gizli belgeler bu evdeyken kimse tarafından korunmadığını yazdı. Söz konusu kareler 'skandalın fotoğrafı' olarak nitelendirildi.
Fox News tarafından çekilen görüntülerde evin girişinde bir bekçi kulübesi olduğu görülürken bu yapının bakımsızlığı uzun süredir orada kimsenin bulunmadığına işaret ediyor.