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    • Dünya
    • 17.01.2023 17:09
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    • 17.01.2023 17:12
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    Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldüren katil yemek yerken boğuldu!

    Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldürme suçundan idam cezasına çarptırılan 49 yaşındaki Miyuki Ueta isimli mahkum yemek yerken boğularak hayatını kaybetti.

    2 kişiyi boğan katil boğuldu!

    Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldüren 49 yaşındaki Miyuki Ueta isimli kadın mahkum boğularak öldü.

    YEMEK YERKEN BOĞULDU
    Japonya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miyuki Ueta isimli mahkumun geçtiğimiz cumartesi günü hücresinde yemek yediği sırada boğulduğu ve yetkililerin tüm müdahalesine rağmen bilincini kaybettiği kaydedildi.

    Hiroshima'da bulunan hapishaneden acil servise nakledilen Ueta'nın, yaklaşık 3 saat sonra öldüğü doğrulandı. Ueta'nın 10 Ocak'ta bir kez daha boğulma tehlikesi geçirdiği ancak kurtarıldığı öğrenildi.

    İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ
    Ueta, 2009 yılında o dönem 47 yaşında olan kamyon şoförü Kazumi Yabe'yi ilaçla uyuttuktan sonra denizde boğarak öldürmüş, aynı yılın Ekim ayında ise elektronik mağazası sahibi 57 yaşındaki Hideki Maruyama'yı ilaçla uyuttuktan sonra suda boğarak ölümüne neden olmuştu.

    Kurbanlarına borçlu olduğu kamuoyuna yansıyan Ueta, idam cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Ueta'nın cezası 2017 yılında kesinleşmişti.
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    Haberler Dünya Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldüren katil yemek yerken boğuldu!
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