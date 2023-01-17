Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldüren katil yemek yerken boğuldu!

Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldüren 49 yaşındaki Miyuki Ueta isimli kadın mahkum boğularak öldü.

YEMEK YERKEN BOĞULDU

Japonya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miyuki Ueta isimli mahkumun geçtiğimiz cumartesi günü hücresinde yemek yediği sırada boğulduğu ve yetkililerin tüm müdahalesine rağmen bilincini kaybettiği kaydedildi.