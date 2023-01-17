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    • Dünya
    • 17.01.2023 22:01
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    • 17.01.2023 22:04
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    Fransa "kara gün"ü yaşayacak! Hükümet çağrı yaptı: Erteleyin

    Son dakika haberi | Fransa'da emeklilik reformu karşıtları greve gidiyor. 19 Ocak'ta yapılması planlanan grev nedeniyle toplu ulaşımda "kara gün" yaşanması beklenirken; hükümet yetkilileri Fransızlara evden çalışma ve yolculuklarını erteleme çağrısında bulundu.

    AA
    Fransa kara günü yaşayacak

    Fransa'da 19 Ocak'ta yapılacak emeklilik reformu karşıtı grev nedeniyle toplu ulaşımda "kara gün" yaşanması beklenirken, Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Fransızları yolculuklarını erteleme veya evden çalışmaya çağırdı.

    Fransa'da Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF çalışanları, 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gidecek.

    Fransız basını, toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü "kara gün" olarak adlandırdı.

    France 2 kanalına konuk olan Bakan Beaune, 19 Ocak tarihinin toplu taşıma için zor bir gün olacağını, toplu taşımalarda ciddi aksamalar olacağını dile getirdi.

    Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yapan Beaune, grevin uzatılmamasından yana olduğunu belirtti.

    SENDİKALAR EMEKLİLİK YAŞININ 64'E ÇIKARTILMASINA KARŞI
    Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

        Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

        Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.

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