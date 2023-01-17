Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius: 2013'ten beri ilk kez erkek atandı

Almanya'da görevinden istifa eden Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius getirildi.
ATAMA BELGESİ ALACAK
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un 62 yaşındaki Pistorius'u Savunma Bakanı olarak atayacağı belirtildi.
Hebestreit, Pistorius'un 19 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı'ndan atama belgesi alacağını ve Federal Mecliste yemin edeceği bilgisini paylaştı.
PISTORIUS DOĞRU KİŞİ
Başbakan Scholz da Savunma Bakanlığı için ülkenin seçkin bir siyasetçiyi kazanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Pistorius'un yönetim tecrübesi bulunan, yıllardan beri güvenlik politikasıyla meşgul olan siyasetçi kimliğiyle, bilgisiyle, yaptırım gücüne sahip olmasıyla Alman ordusunu bu dönüm noktasından geçirecek doğru kişi olduğunu kaydetti.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI DA YAPTI
Almanya'da savunma bakanlığını 2013 yılından bu yana kadın siyasetçiler üstleniyordu.
62 yaşındaki Pistorius 10 yıl sonra bu göreve atanan ilk erkek oldu.