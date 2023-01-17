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    • Dünya
    • 17.01.2023 14:43
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    • 17.01.2023 14:43
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    Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius: 2013'ten beri ilk kez erkek atandı

    Almanya’da Savunma Bakanı Christine Lambrecht, gafları ve skandal hareketleriyle medyanın yoğun eleştirilerinin ardından görevinden istifa etmişti. Lambrecht’in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius’un getirileceği açıklandı. Almanya'da savunma bakanlığını 2013 yılından bu yana kadın siyasetçiler üstleniyordu. 62 yaşındaki Pistorius 10 yıl sonra bu göreve atanan ilk erkek oldu.

    AJANSLAR
    Almanya’da yeni savunma bakanı belli oldu

    Almanya'da görevinden istifa eden Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius getirildi.

    ATAMA BELGESİ ALACAK
    Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un 62 yaşındaki Pistorius'u Savunma Bakanı olarak atayacağı belirtildi.

    Hebestreit, Pistorius'un 19 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı'ndan atama belgesi alacağını ve Federal Mecliste yemin edeceği bilgisini paylaştı.

    PISTORIUS DOĞRU KİŞİ
    Başbakan Scholz da Savunma Bakanlığı için ülkenin seçkin bir siyasetçiyi kazanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Pistorius'un yönetim tecrübesi bulunan, yıllardan beri güvenlik politikasıyla meşgul olan siyasetçi kimliğiyle, bilgisiyle, yaptırım gücüne sahip olmasıyla Alman ordusunu bu dönüm noktasından geçirecek doğru kişi olduğunu kaydetti.

    BELEDİYE BAŞKANLIĞI DA YAPTI
    Almanya'da savunma bakanlığını 2013 yılından bu yana kadın siyasetçiler üstleniyordu.

    62 yaşındaki Pistorius 10 yıl sonra bu göreve atanan ilk erkek oldu.

        Osnabrück'ta 1960'ta doğan Pistorius, 1978-1980 döneminde dış ticaret alanında meslek eğitimi aldıktan sonra askerlik hizmetinde bulundu. Daha sonra Osnabrück ve Münster'de hukuk öğrenimi gören Pistorius, 2006-2013 döneminde Osnabrück Belediye Başkanlığı yaptı.

        Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius, 2013'ten bu yana Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

        LAMBRECHT İSTİFA ETMİŞTİ
        Savunma Bakanı Lambrecht, dün, Başbakan Scholz'a istifa mektubunu sunmuştu.

        Lambrecht görevinden ayrılma sebebine ilişkin "Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, silahlı kuvvetler ve Alman vatandaşlarının çıkarına olan güvenlik politikası kararları hakkında objektif haber yapılmasına ve tartışılmasına pek izin vermiyor. Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır. Bu nedenle görevimden ayrılmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

        MEDYANIN HEDEFİNDEYDİ
        Christine Lambrecht, görev süresi boyunca gaflarıyla öne çıkmış ve kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

        Aralık 2021'de Savunma Bakanı olan Lambrecht'in ilk röportajlarından birinde ordudaki rütbeleri bilmediğini söylemesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ocak 2022'de Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceğini açıklaması tepki toplamıştı.

        Savunma Bakanı Lambrecht'in orduya ait helikopterle oğlunu askerleri ziyaretine götürmesi ve oğlunun helikopterde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması da yoğun şekilde eleştirilmişti. Lambrecht ve oğlu, ziyaretin ardından tatile çıkmıştı. Lambrecht, aylar sonra söz konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini itiraf etmişti.

            Son olarak yılbaşı gecesi sosyal medyadan havai fişek sesleri arasında yeni yıl mesajı paylaşan Lambrecht'in bu paylaşımı yoğun eleştirilere sebep olmuş, muhalefet partileri kendisinin istifasını istemişti.

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