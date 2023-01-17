Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius: 2013'ten beri ilk kez erkek atandı

Osnabrück'ta 1960'ta doğan Pistorius, 1978-1980 döneminde dış ticaret alanında meslek eğitimi aldıktan sonra askerlik hizmetinde bulundu. Daha sonra Osnabrück ve Münster'de hukuk öğrenimi gören Pistorius, 2006-2013 döneminde Osnabrück Belediye Başkanlığı yaptı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius, 2013'ten bu yana Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

LAMBRECHT İSTİFA ETMİŞTİ

Savunma Bakanı Lambrecht, dün, Başbakan Scholz'a istifa mektubunu sunmuştu.

Lambrecht görevinden ayrılma sebebine ilişkin "Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, silahlı kuvvetler ve Alman vatandaşlarının çıkarına olan güvenlik politikası kararları hakkında objektif haber yapılmasına ve tartışılmasına pek izin vermiyor. Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır. Bu nedenle görevimden ayrılmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.