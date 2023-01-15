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    Harry, Kraliyet Ailesiyle ilgili itiraflarının yarısını sansürlediğini anlattı

    Prens Harry, Spare (Yedek) adlı kitabında, Kraliyet Ailesi'ni bombaladı. İtirafları, dünyada büyük yankı uyandırdı. Hatta ikinci bir anı kitabı yayınlamak için yeterli materyale sahip olduğunu açıkladı.

    Sansür bombası

    Prens Harry, Spare (Yedek) adlı kitabında, Kraliyet Ailesi'ni bombaladı. İtirafları, dünyada büyük yankı uyandırdı. Hatta ikinci bir anı kitabı yayınlamak için yeterli materyale sahip olduğunu açıkladı. Babası Kral 3. Charles ve ağabeyi veliaht prens William'ın kendisini 'asla affetmeyeceğinden' endişe ettiği için birkaç bombayı patlatmadığını anlattı: İlk taslak 800 sayfaydı. Ama 400 sayfaya düştü. Dünyanın bilmesini istemediğim bazı aile sırlarını anlatmadım... O bölümleri kitaptan çıkarmak benim için oldukça zordu...

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    Haberler Dünya Harry, Kraliyet Ailesiyle ilgili itiraflarının yarısını sansürlediğini anlattı
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