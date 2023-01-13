Son dakika: İsveç'ten yeni skandal! Resmen terör kampı oldu! Bülent Keneş dahil 4 hainin iade etmeyecek!

İsveç terör örgütlerinin kamp alanı olmaktan hiç çekinmiyor. NATO'ya girmek için kıvranan İsveç'te geçtiğimiz gün yaşanan rezil görüntüler gündemdeki yerini koruyor.
PKK destekçilerinin Başkan Erdoğan'ın maketini asmasıyla Türkiye ayağa kalktı, dünya basını İsveç'e NATO hatırlatması yaptı.
Türkiye'den tepki üstüne tepki gelirken İsveç yeni bir skandala imza attı.
NATO'ya giriş sürecinde Türkiye'nin şartı olan FETÖ'cü isimlerin iadesi Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.
İsveç Anayasa Mahkemesi'nin kararı, en üst yargı mercii olduğu için yasal bütün yolları tıkamış oldu. İsveç artık yasal yollarla bu dört kişiyi Türkiye'ye iade edemeyecek.
Daha önce terör örgütü PKK üyelerinin iadelerini de engelleyen İsveç Anayasa Mahkemesi, örgüt üyelerini Türkiye'ye hiçbir zaman iade etmedi. Türkiye'ye geçen sene iade edilen tek suçlu, dolandırıcılıktan aranan bir isim oldu.
İsveç Anayasa Mahkemesi'nin kararı, geçen sene NATO zirvesinde imzaladığı üçlü mutabakat metninde, NATO üyesi olabilmek için terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesine yönelik söz verdi. Mutabakat metnine göre İsveç ve Finlandiya, başta FETÖ, PKK ve YPG gibi terör örgütlerinin üyelerini Türkiye'ye iade etmek için bir mekanizma kuracaktı.
MUTABAKAT METNİNİ İHLAL ETTİLER
İsveç'in yeni sağcı hükümeti ve Başbakanı Ulf Kristersson, "Türkiye'nin taleplerini yerine getireceğiz" dedi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de lüks bir villada yaşayan, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in iade talebinin en üst yargı mercii tarafından reddedilmesi ve bütün yolların kapatılması, mutabakat metninin ihlali oldu.