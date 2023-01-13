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    • Dünya
    • 14.01.2023 01:15
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    • 14.01.2023 01:15
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    ABD basını F-16 bombasını patlattı: Biden Türkiye için Kongre'den onay isteyecek!

    Son dakika haberi! Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin gelecek hafta Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini isteyeceğini öne sürdü.

    takvim.com.tr
    ABD basını F-16 bombasını patlattı!

    Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD hükümet kaynakları, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetti.



    NATO ŞARTI KOYDULAR
    Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi.

    Kongre'den onayın istenmesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle hemen hemen aynı zamana denk geleceği belirtildi.

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    Haberler Dünya ABD basını F-16 bombasını patlattı: Biden Türkiye için Kongre'den onay isteyecek!
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