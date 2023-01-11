Dünyaya 100 milyon ışık yılı mesafede heyecanlandıran keşif! NASA resmen duyurdu: Uzayda yaşam...

Bu keşfin, TOI 700 sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen "TOI 700 e" öte gezegeninin, bir önceki keşif "TOI 700 d'den" yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkati çekti.

Uzmanlar, daha önce "TOI 700" isimli sistemde "TOI 700 b, c ve d" olarak adlandırılan üç öte gezegen tespit etmişti.

TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen 241'inci yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.