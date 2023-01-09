Yunanistan'ın Türkiye planı deşifre oldu: Yıldırım! Yunan basını 'seferberlik' diye manşete taşıdı

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.
Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken komşu basınından dikkat çeken bir analiz geldi.
Bölgedeki son gelişmeleri sayfalarına taşıyan Yunan basını Atina'nın Türkiye planını yazdı.
CNN Yunanistan 'Donanma Ege'ye 'Yıldırım' getiriyor' başlıklı haberinde, Yunan gemilerinin 'Ankara'nın saldırganlığına yanıt' vermek için yılın ilk harekât faaliyetine başlayacağını yazdı.
'Donanmanın bu hamlesi Ankara'nın provokasyonlarına güçlü bir yanıttır' denilen haberde bu hamle 'büyük seferberlik' olarak lanse edildi.
Noel bayramına rağmen donanma birliklerinin mesailerini sürdürdüğüne dikkat çekilen haberde şu skandal ifadelere yer verildi;
'Ankara rejiminin kavgacı söylemleri, füze tehdidi, göçü araçsallaştırması ve Yunanistan'ın egemenliğini ve sınırlarını sorgulaması, Genelkurmay Başkanlığı'nda rehavete yer bırakmamış ve Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla, çok sayıda gemi alarmda kaldı.'