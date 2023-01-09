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    Cristiano Ronaldo'nun Riyad'daki 3 bin 300 sterlinlik kral dairesinde yasak üstüne yasak

    Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr’la anlaştı. Senelik 173 milyon sterlinlik sözleşmeye imza attı. Ailesiyle birlikte Riyad’a taşındı. Hatta lüks bir otelin kral dairesinde konaklamaya başladı. Geceliği 3 bin 300 sterlin olan odanın yanı sıra 6 aşçı istediği ortaya çıktı.

    Kral dairesi

    Cristiano Ronaldo... O, futbolun efsane isimlerinden biriydi. Kariyeri boyunca 700'den fazla maça çıktı, 448 gol 108 asistle rakiplerini ezdi geçti! 37 yaşındaki Ronaldo, yaşadığı sorunlardan dolayı Manchester United'a veda etti. Kariyerinde bambaşka bir rota çizdi! Öyle ki Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a gitti. Senelik 173 milyon sterlin alacağı belirtildi. Tüm dünyada 3 milyar kişi, Ronaldo'nun yeni takımına attığı imza törenini izledi. Başarılı futbolcunun 7 numaralı Al-Nassr forması, saatler içinde tükendi. Herkes, özel jetle Suudi Arabistan'a giden Ronaldo ve ailesinin nerede yaşayacağını merak etti. Öyle ki yönetim, Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'e lüks bir otelin kral dairesini tahsis etti. Geceliği 3 bin 300 sterlin olan kral dairesinin, otelin 48 ve 50. katlarında yer aldığı, içerisinde yemek ve medya odası ile özel bir ofisinin olduğu belirtildi. Ronaldo ve ailesinin otel konaklamasının kulübe faturası ise tam 250 bin sterlindi!



    AŞÇILAR 7/24 HIZMETTE
    Ronaldo, hem kendisinin hem de ailesinin rahatı için tam 6 aşçı istedi. Özellikle Çin, Japonya, Hindistan ve Orta Doğu'dan yemeklerin yapılmasını talep etti. Ayrıca "Yemek servisi yalnızca odamıza yapılsın" dedi.



    PERSONELE YASAK ÜSTÜNE YASAK
    Otel yönetimi, Ronaldo için çok sıkı tedbirler aldı. Buna göre çalışanların Ronaldo ve ailesiyle fotoğraf çektirmesi yasaklandı.



        GEORGIANA ÇOK MEMNUN
        Ronaldo'nun sevgilisi Georgiana Rodriguez dünyaca ünlü markaların mağazalarına yakın olan otele hayran kaldı!



        Ronaldo ve ailesinin kaldığı oda, web sitesinde listelenmiyor. Yalnızca seçkin müşteriler için rezerve ediliyor.



        Ronaldo ve ekibine lüks otelden 17 oda tahsis edildi.

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        Haberler Dünya Cristiano Ronaldo'nun Riyad'daki 3 bin 300 sterlinlik kral dairesinde yasak üstüne yasak
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