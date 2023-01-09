Cristiano Ronaldo'nun Riyad'daki 3 bin 300 sterlinlik kral dairesinde yasak üstüne yasak

Cristiano Ronaldo... O, futbolun efsane isimlerinden biriydi. Kariyeri boyunca 700'den fazla maça çıktı, 448 gol 108 asistle rakiplerini ezdi geçti! 37 yaşındaki Ronaldo, yaşadığı sorunlardan dolayı Manchester United'a veda etti. Kariyerinde bambaşka bir rota çizdi! Öyle ki Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a gitti. Senelik 173 milyon sterlin alacağı belirtildi. Tüm dünyada 3 milyar kişi, Ronaldo'nun yeni takımına attığı imza törenini izledi. Başarılı futbolcunun 7 numaralı Al-Nassr forması, saatler içinde tükendi. Herkes, özel jetle Suudi Arabistan'a giden Ronaldo ve ailesinin nerede yaşayacağını merak etti. Öyle ki yönetim, Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'e lüks bir otelin kral dairesini tahsis etti. Geceliği 3 bin 300 sterlin olan kral dairesinin, otelin 48 ve 50. katlarında yer aldığı, içerisinde yemek ve medya odası ile özel bir ofisinin olduğu belirtildi. Ronaldo ve ailesinin otel konaklamasının kulübe faturası ise tam 250 bin sterlindi!