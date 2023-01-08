Yunan’da gündem yine Türkiye! Atina bu sözlerle çalkalanıyor! Türk ajanı depremi

Dışişleri Bakanlarının Ocak ayında bir araya gelmesi ve daha sonrasında sürecin hareketlenmesi beklenirken Yunan medyasının bir numaralı gündemi Türkiye'nin alacağı F-16'lar.
Umudunu Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan Bob Menendez'e bağlayan Yunan basını dikkat çeken bir Türkiye tartışmasına sahne oldu.
Yunanistan Eğitim Bakanı yardımcısı ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Syrigos'un sözleri ülkede adeta deprem etkisi yarattı.
Türkiye'nin F-16 almasının Atina'nın çıkarına olduğunu belirten Syrigos ERT'ye verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:
'Türkiye'nin F-16'ları almasını istiyoruz. Şimdi değil... Uzun vadede... Çünkü Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz.'