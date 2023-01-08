Yunan’da gündem yine Türkiye! Atina bu sözlerle çalkalanıyor! Türk ajanı depremi

'TÜRK AJANLARI TARAFINDAN DUYURULUYOR'

In.gr'de yer alan habere göre, bu sözler güçlü bir tepkiye neden oldu.

En sert tepki ise Bu iddiaların 'Türkiye ajanları tarafından duyulduğunu' söyleyen ve Syrigos'un bu tutumunun ulusal çizginin dışında olduğunu savunan Helen Amerikan Liderlik Konseyi'nin (HALC) İcra Direktörü Eddie Zemenidis'ten geldi.