Abramoviç servetini garantiye aldı! 4 milyar dolar Sofia'ya....

Rusya, geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'ya savaş açtı. Ardından karar alan ABD ve AB ülkeleri, Rus oligarklara karşı yaptırım başlattı. Bunu haber alan Putin'in en yakınındaki işadamlarından olan Roman Abramoviç, hemen ilginç bir karar aldı. İddiaya göre yaklaşık 12. 9 milyar dolarlık servetinin 4 milyar dolarlık kısmının yönetimini, 28 yaşındaki kızı Sofia'ya bıraktı.
Parasının bir bölümünü de, diğer çocuklarına aktardı. Kendisi de İstanbul'a kapağı attı. Royal Holloway Koleji ve University of London'dan mezun olan milyarder Sofia, sürekli İstanbul'a gelip yatırımlarla ilgili gelişmeleri babasına anlattı. Babasının Londra'da yasaklı olduğu dönemde de birçok başarılı projeyi hayata geçiren veialht Sofia'nın, yaklaşık bir yıldır da işleri ilerlettiği anlaşıldı.
İki ay önce Kıbrıs'ta 10 gün tatil yapan Sofia Abramoviç, şirketlerle ilgili raporları gözden geçirdi. Ardından İstanbul'a geldi.
Parasının bir bölümünü de, diğer çocuklarına aktardı. Kendisi de İstanbul'a kapağı attı. Royal Holloway Koleji ve University of London'dan mezun olan milyarder Sofia, sürekli İstanbul'a gelip yatırımlarla ilgili gelişmeleri babasına anlattı. Babasının Londra'da yasaklı olduğu dönemde de birçok başarılı projeyi hayata geçiren veialht Sofia'nın, yaklaşık bir yıldır da işleri ilerlettiği anlaşıldı.
İki ay önce Kıbrıs'ta 10 gün tatil yapan Sofia Abramoviç, şirketlerle ilgili raporları gözden geçirdi. Ardından İstanbul'a geldi.