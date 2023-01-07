Son dakika: ABD'de seçim krizi sona erdi: Yeni Başkan Kevin McCarthy oldu

Son dakika haberi... ABD'de Kevin McCarthy 15'inci turda Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçildi.
14. TURDAN SONUÇ ÇIKMADI
Oylamanın 4. gününde Vaşington saatiyle 22.00'de başlayan 14. turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 216 ile bugüne kadarki en fazla oyu alırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 4 milletvekili, oylarını Jim Jordan ile Andy Biggs'ten yana kullandı.
2 milletvekili ise "mevcut" oyu kullanarak hiçbir milletvekiline oy vermedi. Böylece seçim barajı 217'ye düştü. Seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan McCarthy, muhalif vekilleri ikna etmek için yanlarına gitti ancak başarılı olamadı.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
Yalnızca 1 oy almak isteyen McCarthy ve destekçileri ile muhalifler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.
15. TURDA KRİZİ SONA ERDİ
15. turun pazartesi gününe ertelenmesi için yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ilk olarak ertelenmesi yönünde oy vermişti ancak son anda vazgeçerek bu gece yapılmasına karar verdi. 15. turun ertelenmesi için yapılan oylama 155'e karşın 279 ile reddedildi.
Gece saatlerinde tamamlanan oylamamnın ardından yeterli sayıya ulaşan Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Başkanı olarak göreve seçildi.
BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?
435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı.