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    • Dünya
    • 07.01.2023 20:57
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    • 07.01.2023 20:57
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    Rusya'dan "Ateşkese uymaya devam edeceğiz" mesajı! Kiev'i suçladılar...

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 11 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Rusya, Ortodoks Noeli nedeniyle ateşkes ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev'i ateşkesi delmekle suçlayarak "Ateşkese uymaya devam edeceğiz" açıklamasını yayımladı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Ateşkese uymaya devam edeceğiz
    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurdu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısına uyarak, Ortodoks Noel'i kapsamında 6-7 Ocak tarihlerinde Ukrayna'da ateşkes ilan etmişti.

    "UKRAYNA SALDIRILARINA RAĞMEN ATEŞKES'E UYACAĞIZ"
    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin devam eden bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus mevzilerine ve yerleşim bölgelerine yönelik topçu atışlarına rağmen, ilan edilen ateşkes rejiminin uygulanması bugün saat 24.00'e kadar Rus güçleri tarafından sürdürülecektir" denildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna'da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00'de yürürlüğe girmişti.



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    Haberler Dünya Rusya'dan "Ateşkese uymaya devam edeceğiz" mesajı! Kiev'i suçladılar...
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