Bloomberg’den dikkat çeken Türkiye analizi: "Yeni Suriye politikası ABD'nin üstünde baskı oluşturacak!"

Türkiye, Suriye ile normalleşme yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

Dışişleri bakanları düzeyinde devam edecek görüşmeler ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşmem oldu. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükûneti sağlamak, barışı egemen kılmak." ifadelerini kullanmıştı.