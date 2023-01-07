Bloomberg’den dikkat çeken Türkiye analizi: "Yeni Suriye politikası ABD'nin üstünde baskı oluşturacak!"

Türkiye'nin son yıllarda küresel çapta kurduğu diplomatik ilişkiler meyve vermeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen, Doğu ve Batı arasında ilişkilere yön veren Türk diplomasisi bu kez Orta Doğu'da kendisini gösteriyor. Rusya ve Batılı ülkeler arasında kurduğu diplomasi köprüsüyle adeta dünyaya ders veren Türkiye'nin politikaları bu kez ABD merkezli gazete Bloomberg'de gündem oldu.
TÜRKİYE'NİN BAŞLATTIĞI DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÜNDEMDE
Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Suriye politikasını mercek altına alan Bloomberg, Ankara'nın attığı adımların ABD ve ABD'nin destekçisi olduğu terör örgütü YPG'yi zor durumda bırakacağına yer verdi.
Türkiye, Suriye ile normalleşme yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.
Dışişleri bakanları düzeyinde devam edecek görüşmeler ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşmem oldu. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükûneti sağlamak, barışı egemen kılmak." ifadelerini kullanmıştı.