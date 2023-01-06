Fransa yanıyor! Ülke tarihinin en yükseği...

Fransa Meteoroloji İdaresinin verilerine göre, ülkede 2022 yılının ortalama sıcaklığı 14,5 derece olarak kayda geçti.

ÜLKE TARİHİNİN EN YÜKSEK SICAKLIĞI

Böylece 1900'den bu yana kaydedilen sıcaklık değerleri bağlamında 2022, "en sıcak yıl" olarak bilinen 2020'yi geride bırakarak 14,5 dereceyle "Fransa tarihinin en yüksek ortalama sıcaklığa sahip yılı" oldu.