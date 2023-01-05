İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! 16 saat ambulans bekleyen talihsiz kadın hayatını kaybetti

İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan Teresa Simpson (54), diyabet ve kas hastasıydı. 29 Kasım'da evinde rahatsızlandı. Eşi Matthew Simpson saat 15.00'te 999 numaralı acil durum hattını arayarak ambulans çağırdı. Tam 16 saat 45 dakika boyunca ambulansın gelmesini bekledi ama ne gelen ne de giden vardı. Talihsiz kadın neredeyse 1 gün sonra hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Acılı eş, yaşananlara isyan edip sağlık sistemini suçladı.
Şu ifadeleri kullandı:
'MAĞDURLAR ÇOK FAZLA'
Salgında eşime bir bebek gibi baktım. Hastalık kapmaması için uğraştım. Eve kimseyi almadım. Ancak sağlık sisteminin sorumsuzluğu yüzünden onu kaybettim. Ambulans skandalı sadece benim başıma gelmedi. Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat ambulans bekleyenler var. Ambulans geldiğinde bile hastaneye götürülmeniz garanti değil. Ayrıca ülkedeki tek sıkıntı ambulans değil. Doktor, hemşire, hasta bakıcı yok. Bakım evi bulunmuyor. Eşim öldükten sonra bana ayrıca 'Neden taksi tutmadın?' diye tepkiler geldi. Ama benim eşim yüzde 90 engelli. Eşime engelli taksisi çağırmam gerekiyordu ki bunun için de önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Sorumluların yargılanmasını istiyorum."
ACİL SERVİSLER DE ALARM VERİYOR
İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, sadece ambulans değil hastanedeki acil servislerde de durumun içler acısı olduğunu söyledi. "Acil servislerdeki uzun beklemeler nedeniyle hafta 300 ila 500 kişi ölüyor" dedi. Ayrıca sadece sağlıkta değil sosyal bakım hizmetlerini de son derece yetersiz olduğunu söyledi. Daha fazla kaynak aktarılması gerektiğini belirtti.
Şu ifadeleri kullandı:
'MAĞDURLAR ÇOK FAZLA'
Salgında eşime bir bebek gibi baktım. Hastalık kapmaması için uğraştım. Eve kimseyi almadım. Ancak sağlık sisteminin sorumsuzluğu yüzünden onu kaybettim. Ambulans skandalı sadece benim başıma gelmedi. Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat ambulans bekleyenler var. Ambulans geldiğinde bile hastaneye götürülmeniz garanti değil. Ayrıca ülkedeki tek sıkıntı ambulans değil. Doktor, hemşire, hasta bakıcı yok. Bakım evi bulunmuyor. Eşim öldükten sonra bana ayrıca 'Neden taksi tutmadın?' diye tepkiler geldi. Ama benim eşim yüzde 90 engelli. Eşime engelli taksisi çağırmam gerekiyordu ki bunun için de önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Sorumluların yargılanmasını istiyorum."
ACİL SERVİSLER DE ALARM VERİYOR
İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, sadece ambulans değil hastanedeki acil servislerde de durumun içler acısı olduğunu söyledi. "Acil servislerdeki uzun beklemeler nedeniyle hafta 300 ila 500 kişi ölüyor" dedi. Ayrıca sadece sağlıkta değil sosyal bakım hizmetlerini de son derece yetersiz olduğunu söyledi. Daha fazla kaynak aktarılması gerektiğini belirtti.