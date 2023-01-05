Fransa ders almıyor! Cenazede terör propagandası, haberlerde sözde Kürdistan haritası

Haberi 'Paris'te vurularak öldürülen Kürt kurbanların cenazelerinde gözyaşı, öfke' gibi bir başlıkla dünyaya sunan AFP, banliyö bölgesindeki törene Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda kişinin geldiğini yazdı.

Kiralanan otobüslerle PKK destekçilerinin Fransa'nın birçok şehrinden ve Avrupa ülkelerinden Villiers-le-Bel'e taşındığını aktaran AFP, cenazede terör örgütü PKK bayraklarının yanı sıra Suriye kolu olan terör örgütü YPG'nin de bayraklarının bulunduğunu aktardı.

Villiers-le-Bel'de toplanan kalabalık da ellerinde yine terör paçavraları ve elebaşı posterleri taşıdı. AFP, dışarıdaki kalabalığın cenazeyi bir otoparka kurulan dev ekrandan takip ettiğini belirtiyor.