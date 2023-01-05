Fransa ders almıyor! Cenazede terör propagandası, haberlerde sözde Kürdistan haritası

Terör örgütü PKK yandaşları, Paris'te bir Fransız vatandaşının silahla 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu saldırının ardından polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.
Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.
TERÖRİSTİ MAKAMINDA AĞIRLADI
Terör örgütünü besleyen Fransa, sokakları yangına çeviren saldırıdan sonra da akıllanmadı.
Fransa Adalet Bakanı'nın ağırladığı heyette yer alan bir kişinin, PKK mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Agit Polat kod adlı Ömer Polat olduğu ortaya çıktı.
Rezaetlerin ardı arkası kesilmedi. Silahlı saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen tören, PKK propagandası çıktı. Törende terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK adına hazırlanan çelenkler de yer aldı.
CENAZEDE TERÖR PROPAGANDASI
Saldırıda ölenler için cenaze töreni, 10 gün sonra yine Paris'te yapıldı. Paris'in kuzeyindeki Villiers-le-Bel banliyösünde gerçekleşen cenaze törenine çok sayıda insanın katıldığı açıklanndı.
AFP, cenaze törenindeki rezaletin fotoğraflarını da dünyaya servis etti. Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşının posteri önüne konulduğu görüldü.