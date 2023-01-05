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    • Dünya
    • 05.01.2023 14:47
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    • 05.01.2023 15:00
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    Fransa ders almıyor! Cenazede terör propagandası, haberlerde sözde Kürdistan haritası

    Fransa'da Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırının ardından sokağa dökülen terör örgütü PKK yandaşları, polisle çatıştı, mağaza ve araçları ateşe verdi. Yaşanan tüm saldırganlığa karşın Fransa yönetimi ve basını, teröristlere kol kanat germekten vazgeçmiyor. Silahlı saldırıda ölenler için düzenlenen cenaze töreni terör örgütünün propaganda gösterisine dönüştü. France 24 kanalı ise, Kürtlerle ilgili yaptığı bir haberde Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunu Kürdistan olarak göstererek büyük bir rezalete imza attı.

    takvim.com.tr
    Fransa’da PKK rezaleti katmerleniyor

    Terör örgütü PKK yandaşları, Paris'te bir Fransız vatandaşının silahla 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu saldırının ardından polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.

    Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.

    TERÖRİSTİ MAKAMINDA AĞIRLADI
    Terör örgütünü besleyen Fransa, sokakları yangına çeviren saldırıdan sonra da akıllanmadı.

    Fransa Adalet Bakanı'nın ağırladığı heyette yer alan bir kişinin, PKK mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Agit Polat kod adlı Ömer Polat olduğu ortaya çıktı.

    Rezaetlerin ardı arkası kesilmedi. Silahlı saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen tören, PKK propagandası çıktı. Törende terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK adına hazırlanan çelenkler de yer aldı.

    CENAZEDE TERÖR PROPAGANDASI
    Saldırıda ölenler için cenaze töreni, 10 gün sonra yine Paris'te yapıldı. Paris'in kuzeyindeki Villiers-le-Bel banliyösünde gerçekleşen cenaze törenine çok sayıda insanın katıldığı açıklanndı.

    AFP, cenaze törenindeki rezaletin fotoğraflarını da dünyaya servis etti. Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşının posteri önüne konulduğu görüldü.

        Haberi 'Paris'te vurularak öldürülen Kürt kurbanların cenazelerinde gözyaşı, öfke' gibi bir başlıkla dünyaya sunan AFP, banliyö bölgesindeki törene Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda kişinin geldiğini yazdı.

        Kiralanan otobüslerle PKK destekçilerinin Fransa'nın birçok şehrinden ve Avrupa ülkelerinden Villiers-le-Bel'e taşındığını aktaran AFP, cenazede terör örgütü PKK bayraklarının yanı sıra Suriye kolu olan terör örgütü YPG'nin de bayraklarının bulunduğunu aktardı.

        Villiers-le-Bel'de toplanan kalabalık da ellerinde yine terör paçavraları ve elebaşı posterleri taşıdı. AFP, dışarıdaki kalabalığın cenazeyi bir otoparka kurulan dev ekrandan takip ettiğini belirtiyor.

        AFP ayrıca, Villiers-le-Bel belediye başkan yardımcısı Djida Djallali-Techtach'ın törende bir konuşma yaptığını yazdı. Djallali-Techtach'ın omzunda Fransız bayrağının renklerinin yer aldığı bir şerit vardı.

        Uluslararası haber ajansı, cenazeye katılanların katil William Malet yerine halen Türkiye'yi suçlamaya devam ettiklerini ve cinayetlerin 'siyasi' boyutuna inandıklarını kaydetti.

            AFP, Paris'teki terör yandaşlarının cinayetlerin işlendiği sokakta bir yürüyüş yapmaya hazırlandıklarını da aktardı.

            FRANCE 24'DE BÖLÜCÜ HARİTA
            Fransa'nın en tanınmış haber kanallarından biri olan France 24 de skandal bir habere imza attı. Türkiye'nin Kürtleri hedef alan politikalar yürüttüğünün iddia edilen haberde sözde Kürdistan haritası kullanıldı.

            Haritada Türkiye doğu bölgeleri sözde Kürdistan haritası içerisinde gösterildi.

            Terör örgütünün rahatça propaganda yaptığı Fransa'da sokak eylemlerinin ardından da manzaranın değişmediği görüldü.
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                Haberler Dünya Fransa ders almıyor! Cenazede terör propagandası, haberlerde sözde Kürdistan haritası
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