Avrupa'da küresel ısınma etkileri! Neredeyse hiç kar yağmadı

Küresel ısınma, Avrupa'da yaşanmaya başladı! Avrupa'nın zirvesine, neredeyse hiç kar yağmadı. Düşük yağış miktarı nedeniyle kayak merkezleri misafir ağırlayamadı. Lüks oteller boş kaldı, Avusturya'daki Innsbruck, İsviçre'deVillars- Sur-Ollon ve Crans- Montana ve Almanya'daki Lenggries kayak merkezlerindeki pistlere suni kar yağdırıldı.
Fotoğrafta: Geçen sene Alpler'den bir kare
Alpler'deki düşük kar yağışını küresel ısınmanın acı yüzü olarak yorumladı. Öte yandan kıta genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Polonya'da eksi derecelerde olması beklenen hava sıcaklıkları önceki gün 10 dereceye çıktı.
Fransa'da Jura sıradağlarında yer alan Delemont Meteoroloji İstasyonu, 1 Ocak'ta ortalama 18,1 derecelik rekor bir sıcaklık ölçümü yaptıklarını açıkladı.
Fotoğrafta: Geçen sene Alpler'den bir kare
Alpler'deki düşük kar yağışını küresel ısınmanın acı yüzü olarak yorumladı. Öte yandan kıta genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Polonya'da eksi derecelerde olması beklenen hava sıcaklıkları önceki gün 10 dereceye çıktı.
Fransa'da Jura sıradağlarında yer alan Delemont Meteoroloji İstasyonu, 1 Ocak'ta ortalama 18,1 derecelik rekor bir sıcaklık ölçümü yaptıklarını açıkladı.