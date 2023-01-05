Almanya'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve muharebe aracı vereceği açıklandı.
ABD ALMANYA VE FRANSA UKRAYNA'YA SİLAH YIĞIYOR
ABD basınının konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi planladığı ifade edildi.
Fransa'nın dün Ukrayna'ya AMX-10 RC tipi hafif tank göndereceğini duyurmasının ardından ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi planladığı ifade edildi.
ABD basınının konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Bradley tipi, Almanya'nın ise Marder tipi zırhlı araçları Ukrayna'ya göndermeyi planladığı belirtildi.
Haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın zırhlı araç konusunu bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin beklendiği ifade edildi.
ABD'nin söz konusu zırhlı araçları ABD Savunma Bakanlığı envanterinden yollaması ve yarın resmi duyuruyu yapacağı öne sürülen haberlerde, Almanya'nın ise zırhlı araçları gönderme konusunda kararın henüz kesinleşmediği ancak kararın verilmek üzere olduğu aktarıldı.