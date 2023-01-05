Almanya'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve muharebe aracı vereceği açıklandı.





Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Norveç'in başkenti Oslo'ya yaptığı ziyarette sırasında, "Geçmişte, Ukrayna ordusuna desteğimizi her zaman duruma göre şekillendirdik. Şimdi Fransa hafif zırh sistemleri tedarik etmeye karar verdi ve ABD de aynısını yapmayı planladığını belirtti. Bu kesinlikle Almanya'yı da etkileyecektir" demişti..

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