Al Nassr’a imza atan Ronaldo'yu takip etmesi için muhabir aranıyor! 12 bin dolar maaş, ev, otomobil...

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Başkent Riyad'taki Mrsool Park'ta yapılan töreni yaklaşık 100 bin taraftar izledi.
Ancak imza töreninden çok Ortadoğu'nun önde gelen yayın organlarından biri olan Arabian Business gündeme geldi.
YOĞUN İLGİ VAR
Medya kuruluşunun yetkilileri, Ronaldo muhabiri aradıklarını söyledi. Alınacak elemana da aylık 12 bin dolar maaş, Riyad'da lüks ev ve özel otomobil verileceği belirtildi. Sadece 5 yıllık gazetecilik deneyimi arandığı kaydedildi. 12 saatte 600'ü aşkın muhabirin başvuru yaptığı öğrenildi.