Al Nassr’a imza atan Ronaldo'yu takip etmesi için muhabir aranıyor! 12 bin dolar maaş, ev, otomobil...

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Başkent Riyad'taki Mrsool Park'ta yapılan töreni yaklaşık 100 bin taraftar izledi.



Ancak imza töreninden çok Ortadoğu'nun önde gelen yayın organlarından biri olan Arabian Business gündeme geldi.