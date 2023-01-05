Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Al Nassr’a imza atan Ronaldo'yu takip etmesi için muhabir aranıyor! 12 bin dolar maaş, ev, otomobil...

    Ronaldo, 100 bin taraftarın önünde Al Nassr’a resmi imzayı attı. Arabian Business ise yıldız futbolcuyu takip edecek bir muhabir almak için kesenin ağzını açtı: 12 bin dolar maaş, lüks ev ve özel otomobil...

    ’TOP’la da gel!

    Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Başkent Riyad'taki Mrsool Park'ta yapılan töreni yaklaşık 100 bin taraftar izledi.

    Ancak imza töreninden çok Ortadoğu'nun önde gelen yayın organlarından biri olan Arabian Business gündeme geldi.



    YOĞUN İLGİ VAR
    Medya     kuruluşunun yetkilileri, Ronaldo muhabiri aradıklarını söyledi. Alınacak elemana da aylık 12 bin dolar maaş, Riyad'da lüks ev ve özel otomobil verileceği belirtildi. Sadece 5 yıllık gazetecilik deneyimi arandığı kaydedildi. 12 saatte 600'ü aşkın muhabirin başvuru yaptığı öğrenildi.




    Al Nassr ile 2.5 yıl için 500 milyon Euro'ya anlaşan Ronaldo, "Avrupa'da işim bitmişti. Bu parayı da hak ettim" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Masada Bakanlık ve vekil dağılımı savaşı!
    Haberler Dünya Al Nassr’a imza atan Ronaldo'yu takip etmesi için muhabir aranıyor! 12 bin dolar maaş, ev, otomobil...
        SON DAKİKA