ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi büyüyor

Temsilciler Meclisi milletvekilleri Vaşington saatiyle akşam 20.00 gibi oylamaya ara verdi ve 12. turun yarın yapılması için ayrı bir oylamaya gitti. 213'e karşın 219 oy ile 12. oylamanın 6 Ocak Cuma günü öğlen saatlerine ertelenmesi kararı alındı.

ABD'DE YASAMA DONMUŞ HALDE

Temsilciler Meclisi başkanının seçilememesi nedeniyle üyeler yemin edemediği için Kongrenin bir kanadı hala faaliyete başlayamadı. Bu nedenle ABD'de yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana organdan oluşan federal devletin yasama organı durma noktasına geldi.