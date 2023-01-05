ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi büyüyor

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamanın üçüncü gününde akşam saatlerine kadar yapılan 11. turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamadı.
DONALD TRUMP'A OY VERDİ
McCarthy 200 oyda kalırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 12 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullandı. 7 Cumhuriyetçi milletvekili ise Kevin Hern'e oy verdi. 212 Demokrat üyenin tamamı parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.
Cumhuriyetçi Matt Gaetz, "Donald Trump'a oy veriyorum çünkü Amerika'yı yeniden büyük yapmalıyız" diyerek, 11. tur oylamada da hakkını, milletvekili olmamasına rağmen eski ABD Başkanı Donald J. Trump'tan yana kullandı. Bir milletvekili ise hiçbir adaya oy vermedi.
Temsilciler Meclisi milletvekilleri Vaşington saatiyle akşam 20.00 gibi oylamaya ara verdi ve 12. turun yarın yapılması için ayrı bir oylamaya gitti. 213'e karşın 219 oy ile 12. oylamanın 6 Ocak Cuma günü öğlen saatlerine ertelenmesi kararı alındı.
ABD'DE YASAMA DONMUŞ HALDE
Temsilciler Meclisi başkanının seçilememesi nedeniyle üyeler yemin edemediği için Kongrenin bir kanadı hala faaliyete başlayamadı. Bu nedenle ABD'de yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana organdan oluşan federal devletin yasama organı durma noktasına geldi.