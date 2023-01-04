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    • Dünya
    • 04.01.2023 10:14
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    • 04.01.2023 10:30
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    Almanya'da enflasyon ateşi: Yüzde 7,9 ile son 71 yılın zirvesinde

    Pandemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği enerji krizi, küresel düzeyde enflasyona neden oldu. Enflasyonla mücadelede faiz silahına sarılan Avrupa ve ABD resesyon tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Alınan tüm önlemler ve yüksek faize karşın Almanya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 7,9 ile son 71 yılın zirvesine ulaştı. Artan enerji maliyetlerinin etkisiyle yaşanan pahalılık enflasyonun ateşini körükledi.

    takvim.com.tr
    Almanya’yı enflasyon ateşi yaktı

    Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre 2022 yılı enflasyonu yüzde 7,9 olarak hesaplandı.

    ENERJİ MALİYETLERİ KÖRÜKLEDİ
    Almanya'da bu orana en yakın rakam olan yüzde 7,6 ile 1951 yılında tespit edilmişti. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra ülkede hiç bu kadar yüksek oranda bir enflasyon kaydedilmemişti.

    2021'de tüketici fiyatları ortalama yüzde 3,1 artmıştı. Ancak sonraki süreçte artan enerji maliyetlerinin etkisiyle pahalılık rekor düzeylerde artış kaydetti. Bu durum da enflasyonu körükledi.

    GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ
    Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artış gösterdi. Kasım ayında ise yıllık enflasyon oranı yüzde 10 olarak ölçüldü. Enflasyon ekim ayında yüzde 10,4'lük rekor seviyeye ulaşmıştı.

    Almanya'da tüketiciler aralık ayında enerji için bir yıl öncesine göre yüzde 24,4 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken, gıda fiyatları bir yıl içinde yüzde 20,7 arttı.

    ENFLASYONU BASKILAMA ÇABASI
    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Aralık 2022'de, federal hükümet tarafından vatandaşların doğalgaz ve diğer ısıtma faturalarının ödenmesinin enflasyonu aşağı yönlü baskıladığı ifade edildi.

        Alman devleti milyarlarca avroluk yardımla şirketleri ve tüketicileri enerji faturalarında rahatlatmaya çalışıyor. Bu yıl, elektrik ve gaz için üst fiyat limitlerinin hane halkı ve şirketler için artan maliyetleri hafifletmesi amaçlanıyor.

        ÇİFT HANELERDE KALABİLİR
        Ekonomistler, bunun 2023'te enflasyondaki artışın azaltmasını bekliyor.

            Bunun yanında, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 23 Kasım 2022'de Alman hükümetinin enflasyonu tetikleyen yüksek enerji fiyatlarını düşürme çabalarına rağmen enflasyonun gelecek yıl çift hanelerde kalabileceğini duyurmuştu.

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