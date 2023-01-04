Almanya'da enflasyon ateşi: Yüzde 7,9 ile son 71 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre 2022 yılı enflasyonu yüzde 7,9 olarak hesaplandı.
ENERJİ MALİYETLERİ KÖRÜKLEDİ
Almanya'da bu orana en yakın rakam olan yüzde 7,6 ile 1951 yılında tespit edilmişti. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra ülkede hiç bu kadar yüksek oranda bir enflasyon kaydedilmemişti.
2021'de tüketici fiyatları ortalama yüzde 3,1 artmıştı. Ancak sonraki süreçte artan enerji maliyetlerinin etkisiyle pahalılık rekor düzeylerde artış kaydetti. Bu durum da enflasyonu körükledi.
GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ
Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artış gösterdi. Kasım ayında ise yıllık enflasyon oranı yüzde 10 olarak ölçüldü. Enflasyon ekim ayında yüzde 10,4'lük rekor seviyeye ulaşmıştı.
Almanya'da tüketiciler aralık ayında enerji için bir yıl öncesine göre yüzde 24,4 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken, gıda fiyatları bir yıl içinde yüzde 20,7 arttı.
ENFLASYONU BASKILAMA ÇABASI
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.