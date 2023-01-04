Almanya'da enflasyon ateşi: Yüzde 7,9 ile son 71 yılın zirvesinde

Almanya'da tüketiciler aralık ayında enerji için bir yıl öncesine göre yüzde 24,4 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken, gıda fiyatları bir yıl içinde yüzde 20,7 arttı.

ENFLASYONU BASKILAMA ÇABASI

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.