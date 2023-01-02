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    • Dünya
    • 02.01.2023 23:28
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    • 02.01.2023 23:28
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    Şaka değil gerçek! Alman polisi uyuyan şoförü 15 dakika kovaladı

    Almanya'da inanılmaz bir olay meydana geldi. Bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Alman polisi ise, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika boyunca kovaladı.

    Şaka değil gerçek!

    Almanya'da bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika boyunca kovaladı.



    SÜRÜCÜ UYUDU POLİS KOVALADI
    Almanya'da otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı. Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi fakat sürücü polislere yanıt vermedi.



    15 DAKİKA SONRA UYANIP KENARA ÇEKTİ
    Sürücüyü uyandırmakta başarısız olan polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti.



        DİREKSİYONA AĞIRLIK BAĞLAMIŞ
        Bamberg polisi tarafından 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, 45 yaşındaki sürücünün kontrol esnasında "uyuşturucu etkisi altındaymış" gibi tepkiler verdiği aktarılarak, sürücünün aracın güvenlik sistemini ellerinin direksiyonda olduğuna inandırmak için ağırlık kullandığı ifade edildi.



        Sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi. Tesla ve polis arasındaki kovalamaca kimsenin yaralanmadığı da açıklandı.

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        Haberler Dünya Şaka değil gerçek! Alman polisi uyuyan şoförü 15 dakika kovaladı
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