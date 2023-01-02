Her yıl renkli görüntülere sahne olan Ukrayna'da bu yıl hüzün vardı

Dünya 2023'ü coşkuyla karşılarken Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası Kiev'in Peçersk semtindeki bazı konutlarda ağır hasar meydana geldi. Yeni yıla olarak ada ülkesi Kiritimati (Christmas Adası) "Merhaba" dedi. Türkiye saatiyle önceki gün 14.00'te Yeni Zelanda, 16.00'da ise Avustralya 2023'e girdi. Ardından Güney Kore ve Kuzey Kore ile Japonya geldi. Onları Çin, Hong Kong, Tayvan ve Tayland takip etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde dünyanın en yüksek binası olan Burç Halifa'da muhteşem bir gösteri sergilendi. Rusya da Türkiye ile aynı saatte yeni yıla girdi. Başkent Moskova'da kutlama yapılmazken yalnızca sokaklar süslendi. Moskovalılar düzenlenen küçük çaplı konserlere eşlik etti. Almanya, Fransa ve İtalya yeni yıla aynı anda girdi. İngiltere'de ise Londra'daki Big Ben kulesinin çanları yeni yıl için alarm verdi. ABD'de yüz binlerce kişi, yeni yıla New York Times Meydanı'nda "Hoş geldim" dedi.