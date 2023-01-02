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    • Dünya
    • 02.01.2023 09:33
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    • 02.01.2023 09:33
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    Bomba iddia! İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

    Son dakika haberi! Suriye, Şam Havalimanı'na İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bomba iddia! İsrail vurdu seferler yapılamıyor

    Suriye'deki Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 02.00 sularında Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

    Saldırıda iki rejim askerinin öldüğü savunulan haberde, havalimanının ise hizmet dışı kaldığı öne sürüldü.

    Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

    Esad rejimi, 20 Aralık'ta da İsrail güçlerinin Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

    İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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    Haberler Dünya Bomba iddia! İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
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