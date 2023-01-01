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    • Dünya
    • 01.01.2023 19:58
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    • 01.01.2023 19:58
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    Uganda'daki 2023 kutlamalarında izdiham! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

    Dünya 2023'e kutlamalarla 'merhaba' dedi. Afrika kıtasında yer alan Uganda'da yapılan '2023' kutlamaları faciaya döndü. Çıkan izdihamda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

    AJANSLAR
    O ülkede ’2023’ izdihamı! Çok sayıda ölü var

    Uganda'nın başkenti Kampala'da yılbaşı kutlamalarında çıkan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilisi Luke Oweyesigyire, "Freedom City" adlı alışveriş merkezinde dün akşam yılbaşı kutlamaları düzenlendiğini söyledi.

    Oweyesigyire, kutlamalar kapsamında gece yarısı yapılan müzik gösterisi sırasında sunucunun, katılımcıları dışarıdaki havai fişek gösterisini izlemeye teşvik ettiğini belirtti.

    İHMAL 'İHTİMALİ' ARAŞTIRILIYOR
    Katılımcıların gösteriyi izlemek için hareket geçmesiyle izdiham çıktığını kaydeden Oweyesigyire, izdihamda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ifade etti.

    Oweyesigyire, olay yerine gelen ekiplerin yaralıları hastanelere sevk ettiğini dile getirdi.

    5 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan Oweyesigyire, etkinlikte ihmal olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.

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    Haberler Dünya Uganda'daki 2023 kutlamalarında izdiham! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
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