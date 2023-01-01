Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.01.2023 01:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2023 01:56
    ABONE OL

    Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar sürüyor! Zelenskiy duyurdu: Yılın ilk gününde 45 İHA imha ettik

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 11 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenskiy, 2023'ün ilk gününde 45 İHA'nın imha edildiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yılın ilk gününde 45 İHA imha ettik

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 2023 yılının ilk gününde Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek 45 İHA'nın imha edildiğini söyledi.

    Zelenskiy, Telegram hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin 2023'ün ilk gününde de Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

    Rus kuvvetlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine İHA'lar gönderdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA'nın imha edildiğini vurguladı.



    Ukrayna'nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'dan tek bir yılı bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yemeksepeti
    Haberler Dünya Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar sürüyor! Zelenskiy duyurdu: Yılın ilk gününde 45 İHA imha ettik
        SON DAKİKA