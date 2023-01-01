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    • Dünya
    • 01.01.2023 21:51
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    • 02.01.2023 03:01
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    Brezilya'da yeni Devlet Başkanı Luis Inacio görevi devraldı! Törene katılan Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın tebriklerini iletti

    Son dakika haberleri... Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın yemin töreninin ardından görevi devraldı.Silva, "Brezilya'yı yeniden inşa etme" sözü verdi. Öte yandan tören öncesi hareketli anlar yaşandı. Tören alanına bıçak ve havai fişek ve silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya’da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Steinmeier'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği aktarılarak, Suriye ve NATO'nun genişlemesinin ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ardından Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katılan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini iletti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Lula da Silva görevi devraldı! Törende ’silah’ alarmı

    Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva parlamentoda yemin etti. Silva, "Brezilya'yı yeniden inşa etme" sözü verdi.

    Luiz Inacio Lula da Silva, eşi Rosangela da Silva ile beraber üstü açık bir arabayla halkı selamlamasının ardından yemin törenin yapılacağı parlamento binasına geçti.

    Oturumda, Emerit Papa 16. Benediktus ve efsane futbolcu Pele'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

    Silva yemin konuşmasında, Brezilya'yı yeniden inşa etme sözü vererek "Anayasayı koruyacağıma, savunacağıma ve ona uyacağıma söz veriyorum. Tüm Brezilya halkının iyiliğini destekleyeceğime, birlik, bütünlük ve bağımsızlık yolunda yürüyeceğime söz veriyorum" ifadesini kullandı.

    ABD, AB ve Çin ile aktif diyalog sürdüreceklerini belirten Silva, "Seçimlerde dünyanın gözü bizdeydi, bundan sonra daha fazla güce sahip olabilmek için daha fazla ittifak içinde olacağız. Brezilya, kaderinin efendisi ve egemen bir ülke olmalıdır" dedi.



    "BREZİLYA ULUSLARARASI EKONOMİNİN ÖN SAFLARINDA YER ALMALI"
    Silva, ülkede çok fazla güvensizliğin olduğunu vurgulayarak "Brezilya, halkının elinde silah olmasını istemiyor ve buna gerek de yok. Daha adil bir ülke olabilmemiz için kültüre, kitaplara ihtiyacımız var. Yakıt ve diğer malzemeleri ithal etmenin hiçbir anlamı yok. Brezilya, uluslararası ekonominin ön saflarında yer almalı" diye konuştu.

    Amazon ormanlarındaki duruma dikkati çeken Silva "Hedefimiz Amazon'da sıfır sera gazı emisyonu sağlamak ve kesmeden yaşayacağız. Yerli halklara karşı işlenen tüm haksızlıkları kınayacağız" dedi.

    Silva, ülkedeki ekonomik gidişata işaret ederek,33 milyon insanı açlıktan, 100 milyonu ise yoksulluktan kurtarma sözü verdi.

    Silva'nın Planalto Sarayı'nda kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinden sonra halka hitap etmesi bekleniyor.

    Yemin törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Kralı IV. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve çok sayıda devletin diplomatik temsilcisi katıldı.

    Resmi törenlerin ardından Silva'nın katılımcıların onuruna Itamaraty Sarayı'nda bir resepsiyon vereceği bilgisi paylaşıldı.

    Brezilya'yı üçüncü kez yönetecek tek devlet başkanı unvanına sahip Silva'nın görevi 2027'ye kadar sürecek.


    YEMİN TÖRENİNDE SİLAH ALARMI! APAR TOPAR GÖZALTINA ALINDILAR
    Brezilya'da yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva'nın başkent Brasili'daki yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınırken, yemin törenine silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

    Brasilia askeri polisi tarafından yapılan açıklamada, Lula'nın yemin töreninin yapılacağı Tres Poderes adlı meydana üzerinde bir bıçak ve havai fişeklerle girmeye çalışan bir kişinin yakalandığı ifade edildi.

    Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti

        Şüphelinin üzerindeki bıçağın ve havai fişeklerin meydan girişinde askeri polis tarafından yapılan üst araması sırasında bulunduğu belirtilen açıklamada, Rio de Janeiro'dan geldiği tespit edilen şüphelinin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

        BAŞKENTTE SİLAH YASAĞI GETİRİLMİŞTİ
        Geçtiğimiz Çarşamba günü Lula'nın yemin töreni sırasında güvenliğin sağlanması amacıyla 2 Ocak 2023 tarihine kadar başkentte ateşli silah ve mühimmat bulundurma yasağı getirilmişti.

        Silah yasağı hakkında açıklama yapan Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, yasağın 24 Aralık'ta Brasilia Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir yakıt tankerinde bomba bulunması sebebiyle getirildiğini ifade etmişti.



            ÇAVUŞOĞLU, ALMANYA CUMHURBAŞKANI FRANK-WALTER STEİNMEİER İLE BİR ARAYA GELDİ
            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Yeni yılın ilk ikili görüşmesini yaptığı Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Görüşmede, Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Steinmeier'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği aktarılarak, Suriye ve NATO'nun genişlemesinin ele alındığı bildirildi.



            ÇAVUŞOĞLU, BREZİLYA'NIN YENİ DEVLET BAŞKANI LULA'NIN YEMİN TÖRENİNE KATILDI
            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Brasilia'da, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı.



            Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıl aranın ardından yemin ederek görevine başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen yemin törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerine yer verdi.

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            Haberler Dünya Brezilya'da yeni Devlet Başkanı Luis Inacio görevi devraldı! Törene katılan Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın tebriklerini iletti
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