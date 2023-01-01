Brezilya'da yeni Devlet Başkanı Luis Inacio görevi devraldı! Törene katılan Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın tebriklerini iletti





"BREZİLYA ULUSLARARASI EKONOMİNİN ÖN SAFLARINDA YER ALMALI"

Silva, ülkede çok fazla güvensizliğin olduğunu vurgulayarak "Brezilya, halkının elinde silah olmasını istemiyor ve buna gerek de yok. Daha adil bir ülke olabilmemiz için kültüre, kitaplara ihtiyacımız var. Yakıt ve diğer malzemeleri ithal etmenin hiçbir anlamı yok. Brezilya, uluslararası ekonominin ön saflarında yer almalı" diye konuştu.

Amazon ormanlarındaki duruma dikkati çeken Silva "Hedefimiz Amazon'da sıfır sera gazı emisyonu sağlamak ve kesmeden yaşayacağız. Yerli halklara karşı işlenen tüm haksızlıkları kınayacağız" dedi.

Silva, ülkedeki ekonomik gidişata işaret ederek,33 milyon insanı açlıktan, 100 milyonu ise yoksulluktan kurtarma sözü verdi.

Silva'nın Planalto Sarayı'nda kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinden sonra halka hitap etmesi bekleniyor.

Yemin törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Kralı IV. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve çok sayıda devletin diplomatik temsilcisi katıldı.

Resmi törenlerin ardından Silva'nın katılımcıların onuruna Itamaraty Sarayı'nda bir resepsiyon vereceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'yı üçüncü kez yönetecek tek devlet başkanı unvanına sahip Silva'nın görevi 2027'ye kadar sürecek.



YEMİN TÖRENİNDE SİLAH ALARMI! APAR TOPAR GÖZALTINA ALINDILAR

Brezilya'da yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva'nın başkent Brasili'daki yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınırken, yemin törenine silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.