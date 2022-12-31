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    • Dünya
    • 31.12.2022 13:00
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    • 31.12.2022 13:02
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    Eski Papa 16. Benedictus ÖLDÜ MÜ, neden öldü? 16. Benedictus kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

    Son dakika haberine göre, Vatikan, 95 yaşındaki eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu. Bu gelişmelerin ardından hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, 16. Benedictus kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Eski Papa 16. Benedictus ÖLDÜ MÜ, neden öldü?

    Vatikan sözcüsü eski Papa 16. Benedictus'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, 16. Benedictus kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar!

    ESKİ PAPA 16. BENEDİCTUS KİMDİR?

    Papa XVI. Benedictus (16 Nisan 1927; Marktl am Inn, Bavyera, Almanya), taşıdığı Papa unvanıyla dünya çapında 1 milyarı aşkın üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin 2005-2013 seneleri arası ruhani lideriydi.

    Papa seçilmeden önceki yaşamı

    1927'de orta sınıfa mensup Bavyeralı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası polisti. 14 yaşında Nazilerin gençlik kollarına katılmaya zorlandı; ama hiçbir zaman aktif bir katılımcı olmadı. 1941 yılında Ratzinger'in kuzenlerinden biri, Down sendromu olan 14 yaşındaki bir çocuk, Nazi rejimi tarafından götürüldü ve Nazi öjeni olan T4 operasyonu sırasında öldürüldü. Savaş patlak verince ilahiyat eğitimine ara vermek zorunda kaldı ve kendini Münih'teki bir uçaksavar birliğinde buldu. 1943 yılında, Luftwaffenhelfer (hava kuvvetleri çocuk asker) olarak Alman uçaksavar kolordusu için hazırlandı. Ratzinger ardından Alman piyade eğitimi aldı. Savaşın sonlarına doğru ordudan kaçmasına rağmen 1945'te bir süre müttefikler tarafından esir olarak tutuldu. Alman askeri olarak, bir esir kampına konuldu ancak 1945 yazında, savaşın sonundan birkaç ay sonra serbest bırakıldı. O yılın Kasım ayında, kardeşi Georg ile birlikte seminere yeniden girdi.

        Ratzinger'in muhafazakâr, gelenekçi görüşleri, 1960'lardaki liberal akımlar süresince daha da pekişti. 1966'da Tübingen Üniversitesi'nde dogmatik teoloji kürsüsüne getirilmesine karşın, öğrencileri arasındaki yaygın Marksist görüşler onu bir hayli şaşırtmıştı. Hatta üniversitedeki bir dersinin politik bir gösteriden dolayı yarıda kalması, üzerinde derin bir iz bırakmıştı. Ona göre din, totaliter, zalim ve de gaddarca gördüğü herhangi bir politik ideolojiden daha üstün bir kavramdı. Daha sonradan bu konuyla ilgili olarak "Bu deneyim bana dinin hor görülmesi ile sürekli bir mücadele içinde olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi." diyecekti. 1969'da memleketi Bavyera'daki Regensburg Üniversitesine geçti ve nihayetinde dekan ve başkan yardımcılığına yükseldi. 1977'de Papa tarafından Münih Kardinali olarak atandı. 1981'de Papa II. Ioannes Paulus tarafından Roma'ya getirildi ve o tarihten itibaren sıkı arkadaş oldular. Papalığa seçilmesi, statükocu eğilimin başarısı olarak görülmektedir.

        Tutucu bir Alman kardinali olarak tanınan Ratzinger Papalığa seçilmeden önce 24 yıl süreyle Katolik Kilisesi içinde eski Engizisyon Kurumu'nun devamı niteliği taşıyan Dinsel Öğretiler Kurulu'nun başkanlığını yapmıştı. Başkanlığı boyunca bu kurul muhtelif Katolik ilahiyatçılarının ve din adamlarının "görüşlerinden dolayı sorgulandığı, kızağa çekilmekten görevden almaya" kadar uzanan cezalar yağdırmaktan da çekinmeyen bir kurum hâline dönüşmüştü.1981'de, Papa II. Ioannes Paulus'a (Karol Wojytla), Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast girişimini araştıran soruşturma kurulunun başkanlığını yaptı
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        Haberler Dünya Eski Papa 16. Benedictus ÖLDÜ MÜ, neden öldü? 16. Benedictus kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
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