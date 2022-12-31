Eski Papa 16. Benedictus ÖLDÜ MÜ, neden öldü? 16. Benedictus kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Vatikan sözcüsü eski Papa 16. Benedictus'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, 16. Benedictus kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar!
ESKİ PAPA 16. BENEDİCTUS KİMDİR?
Papa XVI. Benedictus (16 Nisan 1927; Marktl am Inn, Bavyera, Almanya), taşıdığı Papa unvanıyla dünya çapında 1 milyarı aşkın üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin 2005-2013 seneleri arası ruhani lideriydi.
Papa seçilmeden önceki yaşamı
1927'de orta sınıfa mensup Bavyeralı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası polisti. 14 yaşında Nazilerin gençlik kollarına katılmaya zorlandı; ama hiçbir zaman aktif bir katılımcı olmadı. 1941 yılında Ratzinger'in kuzenlerinden biri, Down sendromu olan 14 yaşındaki bir çocuk, Nazi rejimi tarafından götürüldü ve Nazi öjeni olan T4 operasyonu sırasında öldürüldü. Savaş patlak verince ilahiyat eğitimine ara vermek zorunda kaldı ve kendini Münih'teki bir uçaksavar birliğinde buldu. 1943 yılında, Luftwaffenhelfer (hava kuvvetleri çocuk asker) olarak Alman uçaksavar kolordusu için hazırlandı. Ratzinger ardından Alman piyade eğitimi aldı. Savaşın sonlarına doğru ordudan kaçmasına rağmen 1945'te bir süre müttefikler tarafından esir olarak tutuldu. Alman askeri olarak, bir esir kampına konuldu ancak 1945 yazında, savaşın sonundan birkaç ay sonra serbest bırakıldı. O yılın Kasım ayında, kardeşi Georg ile birlikte seminere yeniden girdi.