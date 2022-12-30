Ronaldo '30 milyon Euro'luk villasına 6 bin Euro'dan eleman arıyor

Cristiano Ronaldo... Futbol efsanesi olarak akıllara kazındı. Ancak Dünya Kupası'nda yedek kalmasıyla gündemi salladı. Sadece futboluyla değil özel hayatı, serveti ve aynı zamanda toplumsal olaylara olan tavrıyla da her daim konuşulmayı başardı.
İşte ünlü futbolcu şimdi de aldığı villa ile haberlere yansıdı. Yıldız oyuncu Portekiz'in başkenti Lizbon'a 1 saatlik mesafede bulunan Cascais'te malikane aldı. 30 milyon euro yani 600 milyon TL'lik evine eleman aramaya başladı. Yabancı iş ilanı sitelerinden duyuru yaptı.
CR7'nin yeni lüks villasına 4 kişi aradağı ve kişi başı 6 bin euro'luk maaş vereceği aktarıldı. Diğer taraftan Portekizli süperstarın villasında çalışacak görevlilerin, gizlilik ilkelerine uymaları için en başta imza atmaları gerektiği öğrenildi.
GAYRİMENKUL ZENGİNİ
Ronaldo kazancını gayrimenkul yatırımına çeviriyor.
İşte onlar:
ABD'deki Trump Tower'da 14 Milyon sterlin değerinde bir dairesi var.
Portekiz'in Madeira kentinde 7 milyon sterlinlik 7 katlı malikane
İspanya'da 1.2 milyon sterlin'lik tatil evi
Madrid'de 4.8 Milyon sterlin, Lizbon'da 6.5 milyon sterlin, ABD'de 2.3 milyon sterlin, Paris'te 5 milyon sterlin, Roma'da 4 milyon sterlin, Londra'da 7 milyon sterlinlik daireler...
İşte ünlü futbolcu şimdi de aldığı villa ile haberlere yansıdı. Yıldız oyuncu Portekiz'in başkenti Lizbon'a 1 saatlik mesafede bulunan Cascais'te malikane aldı. 30 milyon euro yani 600 milyon TL'lik evine eleman aramaya başladı. Yabancı iş ilanı sitelerinden duyuru yaptı.
CR7'nin yeni lüks villasına 4 kişi aradağı ve kişi başı 6 bin euro'luk maaş vereceği aktarıldı. Diğer taraftan Portekizli süperstarın villasında çalışacak görevlilerin, gizlilik ilkelerine uymaları için en başta imza atmaları gerektiği öğrenildi.
GAYRİMENKUL ZENGİNİ
Ronaldo kazancını gayrimenkul yatırımına çeviriyor.
İşte onlar:
ABD'deki Trump Tower'da 14 Milyon sterlin değerinde bir dairesi var.
Portekiz'in Madeira kentinde 7 milyon sterlinlik 7 katlı malikane
İspanya'da 1.2 milyon sterlin'lik tatil evi
Madrid'de 4.8 Milyon sterlin, Lizbon'da 6.5 milyon sterlin, ABD'de 2.3 milyon sterlin, Paris'te 5 milyon sterlin, Roma'da 4 milyon sterlin, Londra'da 7 milyon sterlinlik daireler...