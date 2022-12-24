Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.12.2022 06:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2022 06:45
    ABONE OL

    Venezuela 3 yıl sonra Brezilya'ya büyükelçi atayacak

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile 2019'da bozulan ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi amacıyla bu ülkeye büyükelçi atamaya karar verdi.

    AJANSLAR
    Venezuela’da 3 yıl sonra bir ilk

    Venezuela basınındaki haberlere göre, Maduro, Manuel Vicente Vadell'in Venezuela'nın yeni Brezilya Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

    İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRECEK
    Brezilya'nın yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Mauro Vieria da açıklamasında, ülkesinin 1 Ocak'tan itibaren Venezuela ile ilişkileri normalleştirileceğini belirtti.

    Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'nın 1 Ocak 2023'te görevi devralmasının ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri tekrardan onarması bekleniyor.

    İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu 2019'da Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımasından sonra bozulmuştu.

    Büyükelçi Vadell, Brezilya'da en son Sao Paulo Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bay Kemal’den Saraçhane kumpasına karşı ikinci hamle!
    Haberler Dünya Venezuela 3 yıl sonra Brezilya'ya büyükelçi atayacak
        SON DAKİKA