Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti! Saldırganın daha önce de göçmen merkezine saldırdığı ortaya çıktı

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, ayrıca 12 Kasım 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

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