Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti! Saldırganın daha önce de göçmen merkezine saldırdığı ortaya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde Fransız vatandaşı bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.
PARİS'TE KANLI SALDIRI | VİDEO İZLE
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı. Savcılık saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.