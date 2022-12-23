Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.12.2022 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2022 22:56
    ABONE OL

    Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti! Saldırganın daha önce de göçmen merkezine saldırdığı ortaya çıktı

    Son dakika haberleri! Fransa'nın başkenti Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Paris’te kanlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

    Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde Fransız vatandaşı bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

    PARİS'TE KANLI SALDIRI | VİDEO İZLE

    Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.


    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı. Savcılık saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

        SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ
        Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

        Haberlerde, saldırganın daha önce de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, ayrıca 12 Kasım 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        Haberler Dünya Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti! Saldırganın daha önce de göçmen merkezine saldırdığı ortaya çıktı
            SON DAKİKA