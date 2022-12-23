Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 kişi hayatın kaybetti!

Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
PARİS'TE KANLI SALDIRI | VİDEO İZLE
SİLAHLI SALDIRI
Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.
2 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.