Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.12.2022 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2022 15:17
    ABONE OL

    Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 kişi hayatın kaybetti!

    Son dakika haberleri! Fransa'nın başkenti Paris'te 70 yaşlarında bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Paris’te kanlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

    Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

    PARİS'TE KANLI SALDIRI | VİDEO İZLE

    SİLAHLI SALDIRI
    Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI
    Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

        Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

        Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        Haberler Dünya Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 kişi hayatın kaybetti!
            SON DAKİKA