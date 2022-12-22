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    • Dünya
    • 22.12.2022 19:16
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    • 22.12.2022 19:48
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    Putin'den ABD ve Ukrayna'ya Patriot resti: Sadece çatışmanın uzamasına neden olacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya vadettiği destekler ve Patriot sistemine ilişkin konuştu. Bu durumun sadece çatışmanın uzamasına neden olacağını altını çizen Putin, "Tüm çatışmaların diplomatik müzakereler ile sona erer. Karşı taraf bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur" dedi.

    takvim.com.tr
    Putin’den ABD ve Ukrayna’ya Patriot resti!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

    ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri sevkiyat etmesine ilişkin de konuşan Putin, "Bu sevkiyat sadece çatışmanın uzamasına neden olacak." dedi.



    Putin, "Tüm çatışmaların diplomatik müzakereler ile sona erer. Karşı taraf bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur." açıklamasını yaptı.

    "ONLAR ÇATIŞMANIN SÜRMESİNEN YANA"
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'deki görüşmelerinin, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdiğinin altını çizen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Onlar, çatışmaların sürmesinden yanadır."



    Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığına dikkati çeken Zaharova, "Batı, Rusya ile uzun süreli bir yüzleşmeden yana. Batı'nın Kiev yönetimine sağladığı desteği bunu doğruluyor. Rus yönetiminin de belirttiği gibi, sahadaki durum ve ilgili gerçekler dikkate alınarak özel askeri operasyon kapsamındaki tüm hedeflere ulaşılacak." diye konuşmuştu.



        1,85 MİLYAR DOLARLIK EK ASKERİ YARDIM
        Geride bıraktığımız gün ABD, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık ek askeri yardım yapacağını duyurmuştu.

        ABD'nin bu yıl içinde Ukrayna'ya verdiği destek 48 milyar dolar olarak kaydedildi.

        ABD Kongresi, 45 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir paketi değerlendirmeye devam ediyor. Paket Kongre'den geçerse Şubat ayından bu yana ABD'nin sağladığı destek neredeyse 100 milyar dolar olacak.

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        Haberler Dünya Putin'den ABD ve Ukrayna'ya Patriot resti: Sadece çatışmanın uzamasına neden olacak
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