Putin'den ABD ve Ukrayna'ya Patriot resti: Sadece çatışmanın uzamasına neden olacak





Putin, "Tüm çatışmaların diplomatik müzakereler ile sona erer. Karşı taraf bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur." açıklamasını yaptı.

"ONLAR ÇATIŞMANIN SÜRMESİNEN YANA"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'deki görüşmelerinin, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdiğinin altını çizen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Onlar, çatışmaların sürmesinden yanadır."