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    • Dünya
    • 22.12.2022 15:27
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    • 22.12.2022 15:27
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    Putin yaptırımlar yüzünden Karabağ'a yerleşen iş adamını vatandaşlıktan çıkardı

    Yaptırımlardan kurtulmak için Karabağ'a yerleştiği belirtilen Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan, geçen günlerde Rus vatandaşlığından çıktığını açıklamıştı. Putin, imzaladığı kararnameyle, Vardanyan'ın, Rus vatandaşlığından çıkmasına onay verdi.

    AJANSLAR
    Yaptırımlardan kaçan iş adamını vatandaşlıktan çıkardı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,imzaladığı kararnameyle, Rus kontrolündeki Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaşamaya başlayan Vardanyan'ın, Rus vatandaşlığından çıkmasına onay verdi.

    KARABAĞ'A YERLEŞTİ
    Kara para aklama, yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu ticaretine katıldığı belirtilen Vardanyan, geçen günlerde Rus vatandaşlığından çıktığını, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgeye yerleştiğini açıklamıştı.

    YAPTIRIMLARDAN KAÇTI
    Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Facebook hesabından, Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıktığı için eleştirmiş ve onun, bu adımı Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için attığını yazmıştı.

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    Haberler Dünya Putin yaptırımlar yüzünden Karabağ'a yerleşen iş adamını vatandaşlıktan çıkardı
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