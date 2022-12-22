Putin yaptırımlar yüzünden Karabağ'a yerleşen iş adamını vatandaşlıktan çıkardı

YAPTIRIMLARDAN KAÇTI

Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Facebook hesabından, Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıktığı için eleştirmiş ve onun, bu adımı Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için attığını yazmıştı.