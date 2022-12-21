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    • Dünya
    • 22.12.2022 00:43
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    • 22.12.2022 01:29
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    Türkiye'den BM toplantısında Çin'e çok sert 'Suriye' tepkisi: "Terörle mücadelede bize ders verme hakkınız yok"

    Türkiye, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanarak Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini temizlemek için kolları sıvadı. Bu gelişmenin etkileri sürerken Çin'den küstah bir çıkış geldi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, Türkiye'yi suçlayarak 'saldırılara son verin' açıklamasını yaptı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Shuang'a çok sert tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AA
    Türkiye’den Çin’e çok sert ’Suriye’ tepkisi!

    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yle mücadelesi konusunda ithamlarda bulunan Çin temsilcisine sert tepki gösterdi.


    Fotoğrafta: Mesnetsiz iddialarda bulunan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang

    BM Güvenlik Konseyinde konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçlayarak, bu "saldırılara derhal son vermesi" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi.


    Fotoğrafta: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu

    Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz." dedi.

        TERÖRLE MÜCADELEDE SARSILMAZ KARARLILIK!
        Türkiye'nin, terörle mücadele kararlılığının "sarsılmaz" olduğunu, halkını korumak ve sınır güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini belirten Sinirlioğlu, son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG saldırılarında 500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini söyledi.


        Fotoğrafta: PKK/YPG/SDG'li teröristler

        Sinirlioğlu, "PKK/YPG/SDG, kuzeydoğuda halka baskı yapıyor ve bölücü bir ajanda yürütüyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu terörist/bölücü örgütü desteklemek, her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhüdü yeniden teyit eden BM kararlarına aykırıdır." diye konuştu.




        KÜSTAH ÇİNLİNİN GÖRMEZDEN GELDİĞİ 51. MADDE NE DİYOR?
        Küstah bir çıkış yaparak Türkiye'yi hedef alan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'ın görmezden geldiği ya da görmek istemediği 51. madde ne anlama geliyor?

        Takvim.com.tr sizler detayları sizler için derledi;

        Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

        "Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

        Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

            Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalandı ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi.

            Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onayladı.

            4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.
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