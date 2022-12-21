Türkiye'den BM toplantısında Çin'e çok sert 'Suriye' tepkisi: "Terörle mücadelede bize ders verme hakkınız yok"







KÜSTAH ÇİNLİNİN GÖRMEZDEN GELDİĞİ 51. MADDE NE DİYOR?

Küstah bir çıkış yaparak Türkiye'yi hedef alan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'ın görmezden geldiği ya da görmek istemediği 51. madde ne anlama geliyor?



Takvim.com.tr sizler detayları sizler için derledi;



Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."