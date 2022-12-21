Türkiye'den BM toplantısında Çin'e çok sert 'Suriye' tepkisi: "Terörle mücadelede bize ders verme hakkınız yok"

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yle mücadelesi konusunda ithamlarda bulunan Çin temsilcisine sert tepki gösterdi.
Fotoğrafta: Mesnetsiz iddialarda bulunan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang
BM Güvenlik Konseyinde konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçlayarak, bu "saldırılara derhal son vermesi" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi.
Fotoğrafta: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu
Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz." dedi.