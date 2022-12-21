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    • Dünya
    • 21.12.2022 21:57
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    • 21.12.2022 21:57
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    AB'nin çevre hassasiyeti! Türkiye'ye tehlikeli kendilerine güvenli: Elektrik üretimini nükleerden karşılıyorlar

    Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yapım çalışmaları 2023 yılında tamamlanacak. Türkiye'nin enerji devriminde mihenk taşı olacak santral için Avrupa'dan gelen 'sözde çevre hassasiyeti' içeren uyarılar geliyor. Ancak Avrupa Birliği ülkelerin birçoğu elektrik üretimini nükleer santrallerden karşılıyor.

    AJANSLAR
    Avrupa’nın elektriği nükleerden

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni devreye almaya hazırlanan Türkiye enerji ihtiyacını kendi kendine karşılama adına önemli bir adım atacak. Avrupa Birliği ve Avrupa medyasında söz konusu Türkiye olunca nükleer enerjinin tehlikelerini masaya sürmekten çekinmiyor. Ancak 2021'e ait istatistikler Avrupa'nın elektrik için nükleer enerjiye sarıldığını ortaya koydu.

    NÜKLEER SANTRALLERİNİ PAYI YÜZDE 25
    Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerin 2021'de nükleer santrallerden elektrik üretimlerine ilişkin verileri yayımladı.

    Buna göre, geçen yıl AB üyesi 13 ülkede nükleer santrallerde toplam 731 bin 701 gigavatsaat elektrik üretildi.

    Söz konusu dönemde, elektrik üretimi önceki yıla kıyasla 48 bin 189 gigavatsaat (yüzde 7) artış gösterdi.

        Böylece, 2021'de AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer santrallerin payı yüzde 25 oldu.

        EN FAZLA TÜKETİMİ FRANSA YAPTI
        AB ülkeleri arasında nükleer santrallerden en fazla elektrik üretimini Fransa yaptı. AB'nin nükleer santrallerden toplam elektrik üretiminin yüzde 52'si Fransa kaynaklı oldu.

        Fransa, nükleer santrallerden 379 bin 361 gigavatsaat, Almanya 69 bin 130 gigavatsaat, İspanya 56 bin 564 gigavatsaat, İsveç 52 bin 965 gigavatsaat ve Belçika 50 bin 326 gigavatsaat elektrik elde etti.

            106 NÜKLEER REAKTÖR FAALİYETTE
            Bu dönemde AB üyesi 13 ülkede toplam 106 nükleer reaktör faaliyet gösterdi.

            Fransa, toplam elektrik üretiminin yüzde 69'unu, Slovakya yüzde 52'sini Belçika yüzde 51'ini, Romanya yüzde 19'unu ve Almanya yüzde 12'sini nükleer reaktörlerden sağladı.

            Öte yandan, Danimarka, Estonya, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Avusturya, Polonya ve Portekiz'de nükleerden elektrik üretilmiyor.

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