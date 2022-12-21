AB'nin çevre hassasiyeti! Türkiye'ye tehlikeli kendilerine güvenli: Elektrik üretimini nükleerden karşılıyorlar

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni devreye almaya hazırlanan Türkiye enerji ihtiyacını kendi kendine karşılama adına önemli bir adım atacak. Avrupa Birliği ve Avrupa medyasında söz konusu Türkiye olunca nükleer enerjinin tehlikelerini masaya sürmekten çekinmiyor. Ancak 2021'e ait istatistikler Avrupa'nın elektrik için nükleer enerjiye sarıldığını ortaya koydu.
NÜKLEER SANTRALLERİNİ PAYI YÜZDE 25
Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerin 2021'de nükleer santrallerden elektrik üretimlerine ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, geçen yıl AB üyesi 13 ülkede nükleer santrallerde toplam 731 bin 701 gigavatsaat elektrik üretildi.
Söz konusu dönemde, elektrik üretimi önceki yıla kıyasla 48 bin 189 gigavatsaat (yüzde 7) artış gösterdi.