Elon Musk'ın ifşaları sürüyor! ABD hükümeti sansür için Twitter'a milyon dolarlar ödedi | Listeden YPG/PKK çıktı

Bunun platformu doğrudan suistimal etme anlamına gelen bir hareket olduğu halde Twitter'ın bu hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirten Fang, Twitter ile ABD ordusu ilişkisinin 5 yıl öncesine gittiğini yazdı.

Fang'ın paylaştığı CENTCOM'da görevli Nathaniel Kahler'a ait, 26 Temmuz 2017 tarihli yazışmada, Kahler şirketin kamu politikası ekibinden bir yetkiliye "ABD'in belirli mesajları daha güçlü yaymak için kullandığı" bir Arapça hesap listesini ileterek bunlardan birine "onaylı hesap işareti" verilmesini ve diğer hesaplara ise "beyaz liste" olarak bilinen şikayet ve siber müdahalelere karşı koruma sağlaması talebinde bulunuyor.

Kahler, Twitter yetkilisine "Hashtag'leri endekslemeyen bazı hesaplarımız var - belki de bot olarak işaretlendiler. Bunlardan birkaçı gerçek bir takipçi kitlesi oluşturdu ve şimdi bunları kurtarmayı umuyoruz." diye yazdı.

CENTCOM görevlisi, gerekirse CENTCOM ve Özel Kuvvetler Komutanlığından ek evrak getirebileceğini iletti.

Fang, o dönemde Twitter'ın DEAŞ ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren diğer terör örgütleriyle ilgili kötü niyetli faaliyetleri tespit etmeyi amaçlayan genişletilmiş bir kötüye kullanım tespit sistemi oluşturduğunu ve bunun dolaylı bir sonucu olarak ABD ordusu tarafından kontrol edilen ve terör yanlısı gruplarla sık sık angaje olan hesapların otomatik olarak "spam" olarak işaretlendiğini kaydetti.

Fang, Kahler'in o yazışmadan sonra aynı gün ilettiği bir e-mailde 52 hesabı içeren bir tablo gönderdiğini, Yemen'deki ABD dron saldırılarıyla ilgili açıklamaları yaymak için kullanılan "@yemencurrent" hesabı da dahil olmak üzere altı hesap için öncelikli hizmet istediğini belirtti.

LİSTEDE YPG/PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TANITIMINA DESTEK VEREN HESAPLAR VAR

O sırada askıya alınmış olan "@yemencurrent" hesabının ABD dron saldırılarının "doğru" olduğunu ve sivilleri değil teröristleri öldürdüğünü vurguladığını ifade eden Fang, paylaşımında, listedeki diğer hesapların, Suriye'de ABD destekli YPG/PKK terör örgütünün tanıtımına ve Irak'ta İran karşıtı mesajlara odaklandığına yer verdi.

Fang, başka bir hesabın ise hesap Kuveyt'teki yasal konuları gündeme taşıdığını paylaştı.

CENTCOM'un Yemen'de "@dala2el" adlı hesabı Suriye rejimine yönelik paylaşımlarda kullanmaya başladığı sırada, komutanlığın talebi üzerine Twitter'ın bu hesaplara daha önce uygulanmamış bir koruma ve muafiyet etiketi eklediğini ifşa eden Fang, böylece bu hesaplara spam veya kötüye kullanıma karşı bot hesaplara uygulanan askıya alma veya görünürlüğünü azaltmaya yarayan bir otomasyona karşı koruma sağlandığını ifade etti.

Fang, CENTCOM bağlantılı hesapların genellikle ABD'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerini destekleyen ve İran karşıtı karalama kampanyalarına katıldığını yazdı.

Pentagon'un bu geniş faaliyetinden Twitter'ın üst yönetiminin de haberdar olduğunu belirten Fang, Twitter'dan Lisa Roman adlı bir yetkilinin bir Pentagon yetkilisine gönderdiği e-maili paylaştı.